Bibiana Fernández pasa por quirófano y cancela su obra de teatro

Bibiana Fernández (65 años) empieza a ver la luz al final del túnel. La colaboradora de televisión ha sido operada de una rotura en su dedo del pie derecho este miércoles por la mañana en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, según ha podido saber JALEOS en primicia.

"Ya estoy operada y estoy en casa, con lo cual ha salido todo bien. Lo único es que, muy a pesar, este fin de semana tengo que parar y no puedo trabajar en el teatro. No me gustaría, pero no hay otra: no me deja el médico. No puedo apoyar el pie para que no se me infecte la cicatriz y me tendría que poner heparina y he dicho que 'no', que yo haré ejercicio y ya está", ha desvelado la actriz a este periódico.

El amor está en el aire es la obra musical que protagoniza junto a quien ella llama su hermano, el actor Manuel Bandera (58), en el Teatro Fígaro de Madrid. A través de canciones de todos los tiempos, se narra un divertido romance entres los protagonistas que realizan diez sketches, cada uno equivalente a una etapa o un modelo amoroso.

Fue el pasado 8 de mayo cuando Bibiana Fernández sufría un accidente mientras hacía ejercicio y ella misma confesaba en sus redes sociales que se había cumplido el peor de los presagios: "Y se cumplieron las peores expectativas, aún así no es lo peor. Mi problema es cómo enfrentarlo, qué decisión tomar, qué hacemos con El amor está en el aire, ¿suspendemos unos días?, ¿me escayoló y lo hago de coja cuando los médicos me den permiso?". Al final, Bibiana decidió afrontar su obra de teatro e hizo dos funciones: una en silla de ruedas y la otra caminando con zapato plano.

En plena obra de teatro este domingo 19 de mayo, Bibiana informaba ante su público de que el lunes la operarían del pie. Puestos en contacto con ella, la que fuera chica Almodóvar, desvelaba a este diario que se había hecho unas pruebas y que estaba a la espera de la decisión médica. "Me he hecho el preoperatorio entero. Calculo que hoy me avisarán si me operan hoy, mañana o pasado... No depende de mí. No puedo estar ya con este pie roto porque hay un distanciamiento muy grande entre los huesos y me da miedo de que no se suelde nunca".

Finalmente ha sido este miércoles por la mañana cuando la tertuliana ha ingresado en el hospital y ha pasado por quirófano con éxito: "Ya estoy en casa y eso significa que todo está bien", sostiene. El martes por la noche, Bibiana publicaba una fotografía de un pequeño altar y explicaba, con el particular todo de humor que le caracteriza, que se encomendaba a ellos y su cirujano, el doctor Ferrer. "Nunca creí que iba a sentir este subidón por operarme, si no era de estética", concluye.

