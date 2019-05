Gonzo, el sustituto de Jordi Évole al frente de 'Salvados'

Fernando González (42 años), conocido comúnmente como Gonzo, será el encargado de sustituir a Jordi Évole (44) al frente de Salvados. La noticia, desvelada por Yotele, llega menos de 24 horas después de que el presentador de Cornellá de Llobregat anunciara que deja el programa de La Sexta.

Gonzo cuenta con una extensa trayectoria tanto en radio y televisión. Se dio a conocer cuando trabajaba como reportero en Caiga quien caiga en Telecinco en 2005, y poco tiempo después ya estaba dirigiendo su propio espacio: El método Gonzo, en Antena 3.

Gonzo actualmente trabaja como colaborador en 'El Hormiguero'.

No obstante, abandonó este espacio cuando comenzó a abordar algunos temas relacionados con el mundo del corazón. Desde entonces, ha trabajado como colaborador en El intermedio, realizando reportajes de denuncia o tratando algunos temas de más estricta actualidad.

Ahora, tendrá que dirigir un programa que ya se ha convertido en todo un referente en nuestro país. En los 11 años que lleva en emisión, Salvados ha logrado analizar la actualidad entrevistando a los protagonistas del momento, como el Papa Francisco (82), Nicolás Maduro (56) o Julian Assange (47).

Fin a la era Évole

Jordi Évole anunció este jueves durante su visita a El Hormiguero que dejaba de presentar Salvados. "Llevo once años haciendo Salvados, es el programa de mi vida, raramente haré otra cosa con más trascendencia. Durante la entrevista con el Papa vi que era la gota que colmaba el vaso. Once años después de haber regalado la guitarra del chiki chiki a Ratzinger, para hacer una entrevista, creo que el círculo se ha cerrado, que Salvados va a seguir pero sin mí", ha explicado el presentador.

"A veces hay que mover piezas, ser valiente, podía seguir haciendo el programa y ver cómo todo se iba deteriorando. Lo mejor es que venga otra persona, que le dé su sello, hay muchos programas que han cambiado y no pasa nada, Salvados está por encima de cualquier presentador, como el Un, dos, tres, Informe Semanal o Sálvame", ha asegurado.

El periodista también ha aprovechado esta entrevista para desvelar que le han diagnosticado una enfermedad rara. "Sufro cataplexia, una enfermedad rara que me han detectado recientemente, pero no tiene nada que ver con la decisión de dejar Salvados", ha afirmado.

"Notaba que, cuando me entraba la risa, sufría una flojera que hacía que perdiera el equilibrio, algo que podía resultar gracioso. La última vez que me pasó fue con Iniesta (34) en Japón y me pegué un buen porrazo. El equipo ya estaba sobreaviso y ya sabía cómo actuar. Un día, una amiga me dijo que no era normal y me envió un artículo para contarme que creía que tenía cataplexia, es un problema relacionado con el sueño que luego se manifiesta a través de una emoción", ha explicado el presentador de Cornellá de Llobregat.

