Carmen Calvo, la vicepresidenta 'influencer': agota su camiseta feminista en menos de 24 horas

La vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo (61 años) sigue aún con la resaca electoral por la victoria del Partido Socialista Obrero Español en los comicios de este domingo 28 de abril. El triunfo del PSOE no solo se centra en las urnas sino que la influencia de Carmen Calvo ha impactado desde el mundo de la política hasta el armario de un buen grupo de mujeres.

La mano derecha del presidente Pedro Sánchez (47) decidió lucir para la noche electoral una camiseta de la firma MANGO con un claro mensaje: "Yes, I am a feminist". La prenda con la que la cordobesa apareció victoriosa en el balcón de la calle Ferraz de Madrid se ha agotado en la página web de la firma catalana en menos de 24 horas. El precio es de 17'99 euros y hasta el momento no hay pensamiento de reposición de la prenda.

Si bien es cierto, MANGO ha facilitado la opción de que las personas interesadas envíen un correo electrónico para ser informados en cuanto vuelva a haber stock. En palabras de la propia Carmen Calvo para el programa Al rojo vivo de La Sexta: "La camiseta la tengo de hace mucho tiempo, la habrá visto más gente. No fue algo premeditado, buscaba una camiseta blanca y me pareció bien".

Efectivamente, y a pesar de que Calvo afirma que la elección de la camiseta no fue premeditaba, el mensaje ("Sí, soy feminista") se ajusta a la perfección al discurso de la ministra de Presidencia. "Las mujeres de este país son una parte brillante de la democracia española", declaró justo al ser interpelada por la prenda.

Como sobreprenda, Carmen Calvo seleccionó uno de sus legendarios trajes de chaqueta. En este caso, estampado con cuadros de vichy, tendencia para la actual temporada primavera-verano. Se trata de un dos piezas de Zara, un conjunto que combinan a la perfección el rojo y el blanco, colores completamente corporativistas para una noche en la que tocaba celebrar. El precio del blazer es de 39'95 euros y el del pantalón, 25'95 euros. Este traje del buque insignia del gigante Inditex también ha agotado existencias.

