Cepeda anuncia que abandona Twitter por "demasiado odio gratuito"

Luis Cepeda (29 años) se está planteando tomar una decisión drástica. El gallego ha compartido un pensamiento en su perfil de Twitter donde no descarta cerrar su perfil por las críticas y el odio que él afirma recibir en respuesta a todos y cada uno de sus tuits:

"Creo que voy a dejar Twitter un tiempo... demasiado odio gratuito. No se puede decir nada para tu gente sin que la mitad de respuestas sea odio. Un día en OT escribí que lo que más miedo me daba era la gente mala, pero mala a niveles que ya no entiendo. Nos vemos en la gira".

Molesto con la última polémica que ha protagonizado, el extriunfito no entiende las críticas tan hirientes que algunos usuarios le dedican. Y es que una de sus últimas fotografías contenía la captura de pantalla de un pedido que había hecho de dos sándwiches.

Tras leer una larga retahíla de mensajes, Cepeda decidió responder en su mismo perfil de Twitter: "Gente, sé hacerme un sándwich, ¡de verdad! ¡No los compro a 17 euros! También uso retóricas y frases hechas para referirme a un colectivo que sí lo hace. Siento que mi humor a veces sea difícil de entender. Y sobre todo, pido perdón a todos los atunes y salmones del mundo por haber pensando que son legumbres".

Luis Cepeda, exparticipante de 'Operación Triunfo'. Gtres

Una explicación que no le ha valido, pues Cepeda está pensando en seguir los pasos de otros personajes públicos como Javier Ambrossi (34) y Dulceida (28) y abandonar Twitter para siempre.

Luis Cepeda se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la última edición de Operación Triunfo. No solo por su tirón adolescente sino por su relación sentimental con Aitana Ocaña (19), la concursante más popular y más seguida en las redes sociales con casi dos millones de usuarios entre Twitter e Instagram pendientes de sus pasos. Hace algo menos de un mes se oficializaba el anuncio de la separación entre ellos y desde entonces, la actitud de Cepeda con la prensa y determinados seguidores en la red del pájaro azul se ha tornado de nerviosismo y crispación. La decisión de Cepeda, por el momento, está tomada.

