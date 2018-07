Piel con piel: así serán las visitas de Irene Montero y Pablo Iglesias a sus mellizos en el hospital

"Lo están pasando mal desde hace un año, golpe tras golpe. La idea era que el padre de Irene, que sufría cáncer de páncreas, un cáncer cabrón y particularmente doloroso, pudiera conocer a sus nietos antes de morir. No ha habido suerte, pero estos niños están ganando la batalla. Van a salir adelante", ha declarado Jorge Verstrynge (69 años), íntimo amigo de Irene Montero (30) y Pablo Iglesias (39) en relación a los hijos de la pareja política, nacidos en el Hospital Materno Infantil del Gregorio Marañón con doce semanas de antelación.

Lo tienen claro, no solo los recién estrenados progenitores sino también su entorno. La portavoz de Podemos en el Congreso ha eliminado toda agenda política e institucional y ha puesto en el top de su lista personal a sus dos retoños, Leo y Manuel. Los mellizos llegaron al mundo el pasado martes 3 de julio con tan solo 26 semanas de gestación (lo habitual en un embarazo gemelar son 38). Este viernes, JALEOS informaba en exclusiva de que la número dos de la formación morada había sido dada de alta pero que los pequeños seguirían en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Pero, ¿cómo afronta Irene Montero sus primeros días como madre? ¿Puede permanecer junto a sus pequeños el tiempo que desee pese a haber recibido el alta hospitalaria? Según la información a la que ha tenido acceso este periódico, los padres pueden permanecer el tiempo que quieran junto a sus hijos en el Cuidado Intensivo Neonatal salvo que desde la enfermería se les solicite pasar, momentáneamente, a la sala de espera.

Serán los familiares quienes deban organizarse para visitar a los bebés, en un horario de lunes a viernes de 16:00 a 18:00 horas; y sábados, domingos y festivos de 13:00 a 14:30 y de 16:00 a 18:00 horas. Máximo dos personas. "También es una práctica habitual que las madres de bebés prematuros se acojan al Método Mamá Canguro", informa nuestra fuente.

Método Mamá Canguro

El Método Mamá Canguro (MMC) no es más que el hecho de que el bebé prematuro entre en contacto físico, piel con piel, con la de su madre. Y en el supuesto de ser dos, como es el caso de los hijos de Pablo e Irene, deberán ejercer de "mamá y papá canguro". Sobre esta recurrida y avalada práctica, existe el libro 20 años analizando el método canguro Vs. el cuidado tradicional de Pediatrics "el método canguro no necesita tecnología es de gran ayuda sobre todo para los bebés prematuros (nacidos con menos de 27 semanas) o que nacen bajo de peso (2'5 kilos o menos)", cuentan sus autores.

Según la Organización Mundial de la Salud "el momento exacto en el que procede iniciar el MMC con bebés pequeños debe juzgarse a título individual y se debe tener muy en cuenta la condición y el estado de cada bebé y su madre. No obstante, se debe alentar a las madres de bebés pequeños a que comiencen a aplicar el MMC desde una fase muy temprana".

En estos momentos la salud de Manuel y Leo es lo primero, algo que ya advirtió el contrincante político que pidió a Irene hace apenas unos días "olvidar las discrepancias partidistas", dadas las circunstancias, Pablo Casado (37). "Tengo un niño cincomesino que nació con 25 semanas de gestación, que pesó 700 gramos, que le salvaron la vida también en la sanidad pública, y también pasó también por el Gregorio Marañón, donde hay excelentes profesionales y yo les mando todo el apoyo, van a salir adelante", afirmó el precandidato a la presidencia del Partido Popular en una conexión en directo con un programa de televisión.

Deseo generalizado que nace de boca del propio padre primerizo, Pablo Iglesias, que ha depositado toda su confianza en la sanidad pública española. Desde que Leo y Manuel llegasen al mundo en la mañana del pasado martes, la prudencia, la discreción y el silencio han reinado en la vida de Irene y Pablo. Tan solo ha habido una única manifestación pública conjunta en un escueto mensaje en el que ambos rubrican y desean que sus dos pequeños "salgan adelante".

