Màxim Huerta: de Londres a Altea, de los amigos a su familia

Màxim Huerta (47 años) se encuentra en Altea (Alicante) rodeado de sus familiares. Desde que abandonara su puesto como ministro de Cultura, el novelista ha estado rodeado de sus seres más cercanos, primero con sus amigos en Londres y ahora con sus familiares en "uno de los pueblos más bonitos del mediterráneo", según lo ha calificado el propio Huerta.

El escritor ha compartido una imagen en sus redes sociales sonriente, con una niña pequeña en brazos y rodeado de sus seres queridos. Màxim compartió la imagen junto a un emotivo mensaje: "Qué bonita la vida. Recojo el título de la canción de mi querido Dani Martín (41) para subrayar esta preciosa foto de familia. Sé feliz", escribe.

Como viene siendo habitual en las últimas publicaciones del novelista, los usuarios no han dudado en escribirle numerosos comentarios de apoyo y de cariño: "¡¡Bonita familia!!", "siempre besos", "¡Cómo la familia y los amigos, nada!" o "al mal tiempo buena cara".

Máxim se encuentra muy unido a la zona de la Costa Blanca, y es que su familia vive en Benidorm y él siempre ha "visitado esta zona. Es un lugar ideal para descubrir", comentaba al diario Las Provincias. Es también en este territorio, en la urbanización de Alfaz de Pí, donde el escritor posee una apartamento, la casa que le delató ante la Agencia Tributaria.

Huerta ha comentado en varias ocasiones que siente un cariño especial por este territorio, y él mismo aseguró en su blog que "cuando no estoy en Madrid" la bahía "de Altea es mi lugar", donde se esconde.

Desde que Máxim dimitió como ministro de Cultura, Educación y Deporte por la multa que le impuso Hacienda, ha recibido un gran apoyo por parte de los suyos. Abandonó su cargo como ministro después de que se hiciera público que había sido multado por la Administración Pública. La polémica en pocas horas ganó peso y el entonces político tuvo que presentarse en una conferencia de prensa para anunciar su dimisión.

Solo unos días después de esta polémica tomaba un avión rumbo a Londres donde se reunía con su círculo más íntimo de amigos. Una escapada que anunciaba con una fotografía junto a la frase de Charles Dickens de Historia de dos ciudades: "It was the best of times, it was the worst of times (fue el mejor de los tiempos, fue el peor de los tiempos)".

En las propias imágenes que compartió uno de ellos se podía ver este apoyo. Dos de sus allegados se acercaban a Máxim, a quien abrazaban fuertemente mientras le daban palmadas en la espalda. Ante este reencuentro efusivo el escritor exclamaba: "¡Qué bien!".

Huerta, que en este tiempo cerró su cuenta de Twitter, se mostró en todo momento sonriente y relajado, disfrutando de los encantos de la capital británica como cualquier otro turista: visitas al parque, cafés en las terrazas londinenses o paseos rodeados de los suyos, entre otros.

