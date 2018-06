De la basura a la mesa: el aguacate que se comerán los invitados de Elena Tablada

Quedan horas para que se estrene en Cuatro otra nueva edición del concurso Ven a cenar conmigo Gourmet Edition, con un plantel de invitados que dará mucho de qué hablar. Kiko Rivera (34 años), Toñi Salazar (55) -la mitad de Azúcar Moreno-, Julio José Iglesias (45) y Elena Tablada (37). Será esta última la encargada de dar el pistoletazo de salida este martes abriendo las puertas de su casa de Madrid, la cual se compró en 2012. Se encuentra en la Urbanización El Soto de La Moraleja y dispone de 300 metros cuadrados.

Antes de la emisión, JALEOS ha querido desgranar todas las curiosidades que esconde el hogar, así como las dotes culinarias de la diseñadora. A tenor del vídeo promocional que circula por la web de Cuatro, el primer programa comienza con fuerza, incidentes, caos y muchas 'pullas'.

Elena Tablada en el momento en que pierde una uña cocinando. Mediaset

En primer lugar, la cocina de la expareja de David Bisbal (39) copa todo el protagonismo. Con muebles de una tonalidad verde oliva -que no hace más que aportar una sensación de opresión nada aconsejable en esa estancia-, se puede ver a una Tablada, mandil a cuadros anudado, rodeada de varios objetos sin orden ni concierto; una madera en la que cortar ingredientes, tres cuencos, dos sartenes, una botella de vino, un microondas y una batidora. Todo ello en unos escasos y agobiantes centímetros.

Pero ahí no acaba el caos, más allá, en una encimera aparte, Elena tiene más utensilios, todos ellos conectados en varios enchufes: una sandwichera, una tostadoras y más sartenes de diferentes tamaños. Lejos de todo eso, hay un momento de la grabación bastante escabroso y poco higiénico digno del análisis de Chicote (48). "Oye, luego no saquéis que he cogido esto de la basura, ¿eh?", se adelanta la empresaria mirando muy seria a cámara con un aguacate en la mano. Pero, sí, ese desagradable momento es grabado y emitido.

El salón en el que comerán los invitados. Mediaset

Más tarde, y contra todo pronóstico, ese ingrediente acaba en la mesa, bien colocado y aderezado, y es degustado por los invitados, quienes no se imaginan de dónde procede lo que están comiendo. Dejando a un lado este tema, el menú con el que Elena intentará deleitar a sus invitados será un claro homenaje a Cuba, fruto de su pasión por La Habana, ciudad a la que viaja muy a menudo y de la que tiene raíces. Habrá que ver si el arroz con frijoles y las tiras de carne son del gusto del resto de vips o si están aderezadas como para provocar un conflicto internacional.

La decoración del salón en el que tiene lugar el almuerzo también se merece una mención aparte. Con unas bonitas vistas de Madrid -a lo largo de la estancia se pueden ver altas ventanas-, llama la atención el hecho de que tan solo uno de los muchos cuadros de Tablada esté colgado de la pared; el resto tan solo están apoyados en la misma al más puro estilo bohemio.

Aparte de esto -y de la uña que pierde Elena mientras cocina-, durante la comida hay conversaciones muy curiosas entre los concursantes. Por un lado, se aborda el aspecto más mujeriego del padre de Julio José, el intérprete Julio Iglesias (74). Entre las bromas de Tablada con el manido "Y lo sabes" que acompaña al internacional cantante, Toñi Salazar no duda en confesar que su abuelo, el desaparecido doctor Puga, le tiró los tejos a bocajarro: "Tu abuelo era un pieza". La noche terminará como empezó; con sabor cubano y con todos bailando, maraca en mano, en el salón de Elena.

Los invitados bailando al cierre del programa con las maracas. Mediaset

Enamorada y con mucho trabajo

Tablada se encuentra en uno de los momentos más felices y dulces de su vida. A su trabajo como diseñadora y sus colaboraciones puntuales en televisión, se suma su presencia como embajadora de la firma Pablosky, marca de zapatos infantiles de la que ya ha sido imagen durante tres campañas consecutivas. Además, el amor le sonríe de la mano de Javier Ungría (37), con el que está organizando su boda en Cuba para los próximos meses.

