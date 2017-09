El último encuentro sexual de Suso y Sofía contando por sus protagonistas

Se conocieron en la decimosexta edición de la casa de Gran Hermano y desde entonces han vivido en una perpetua tensión sexual no resuelta. Hasta hace unos días. Suso y Sofía Suescun han dado rienda suelta a su atracción en un hotel de Madrid justo antes de participar en un reportaje fotográfico para la revista Primera Línea y no han tenido ningún reparo en contarlo abiertamente. Los exconcursantes estaban citados por la publicación para protagonizar una portada con un desnudo integral y aprovecharon que compartían hotel para hablar y recordar tiempos pasados. Para ello se juntaron en una habitación y una cosa llevó a la otra. "Si Suso llega a no querer hacer nada, lo violo", confiesa Sofía a la citada publicación.

Portada de Suso y Sofía en 'Primera Línea'.

"Hacía años que me quería liar con Suso y no había podido, porque yo tenía novio, pero todo llega. Que Hugo me haya puesto los cuernos es lo mejor que me ha podido pasar, no te digo más. Si no, no podría haber hecho esta portada. Fue mejor el polvo que pegamos ayer que el de GH. Estuvimos como dos horas hablando de todo, recordando, sintiendo que nadie nos estaba viendo y la situación nos puso un poco on fire. Me acordaba de sus dimensiones un poco disparatadas, pero no recordaba su tacto", continúa Sofía, quien asegura que Suso tiene "sin duda el rabo más grande" que ha visto en su vida. Toda una declaración que ha desbordado al extronista al que desde entonces no dejan de llegarle mensajes privados de mujeres que quieren estar con él, según ha confirmado.

La versión de él

Suso no se queda atrás a la hora de hablar de su encuentro con su compañera de reality: "Es alucinante que Sofía, después de dos años, me pidiera que le hiciera el amor. Quería cariño, mimos y besos mientras se lo hacía. Yo quería sacar el monstruo que viene a verme. Quería follar, ponerla a cuatro patas. Esa es la diferencia, así que no le pude dar lo que me pidió. Te voy a contar un secreto: ayer pensaba que no me iba a acostar con Sofía, pero cuando la vi en tanga pensé 'Dios, qué culo, me la cargo'. Si llega a dormir desnuda, no hubiese pasado nada. Me pone mucho un tanga".

Momento del reportaje fotográfico realizado por Suso y Sofía para la revista Primera Línea.

Sin embargo, ambos saben que no tienen futuro como pareja. Sofía tiene claro que Suso no es el hombre que busca por la fama de mujeriego que le precede. Una fama de la que él mismo es consciente y alimenta con declaraciones como esta: "Suelo follar cada semana con tres chicas diferentes, aunque ha habido semanas concretas en que me trincado a una distinta cada día, de lunes a domingo".

Él deja una pequeña puerta abierta a un futuro juntos: "Nunca me he encontrado a una chica tan parecida a mí, es un ser indomable. Yo creo que después de follárnoslo todo, terminaremos siendo pareja en un futuro y tendremos un hijo juntos".