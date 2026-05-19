El poder del estampado más femenino conquistará los vestidos de invitada este verano

Hay estampados que no siguen la moda, sino que forman parte de ella. Y si hay uno que ha demostrado ser verdaderamente eterno, ese es el de lunares. También llamados polka dots, aunque en España ni siquiera hace falta recurrir al anglicismo: los lunares forman parte de nuestro imaginario estético desde hace décadas y esta temporada vuelven a confirmar su poder dentro del armario femenino.

Después de conquistar pasarelas internacionales y dominar el street style la temporada pasada, los lunares regresan con más fuerza que nunca. Vestidos fluidos y diseños sofisticados reafirman que los clásicos, cuando son clásicos de verdad, nunca desaparecen; simplemente encuentran nuevas maneras de reinventarse.

El amor por los lunares viene de lejos. Nuestras abuelas ya los llevaban en los años 50 y grandes iconos como Marilyn o Brigitte Bardot ayudaron a convertirlos en símbolo absoluto de feminidad y sofisticación.

Vestido Nur.

Aquellas imágenes recorrieron el mundo y décadas después el estampado continúa ocupando un lugar privilegiado dentro de la moda. Lo que durante años pareció reservado al universo retro o a los trajes de flamenca, este verano reaparece convertido en una de las tendencias más fuertes de la temporada estival.

En los lunares hay algo que consigue equilibrar nostalgia, elegancia y frescura de una forma natural. Frente al predominio de los estampados florales de los últimos años, regresan como una alternativa más sofisticada y con una personalidad mucho más reconocible.

El glamour clásico de los años 50 se mezcla hoy en día con una mirada contemporánea pensada para invitadas que buscan piezas especiales, favorecedoras y con identidad propia.

Vestido Kamilah.

En este sentido, la firma malagueña Miphai incorpora los lunares a su universo de invitada a través de diseños que reinterpretan el estampado desde una óptica mucho más refinada y actual.

Uno de ellos es el vestido Nur, una propuesta elegante y sutil para aquellas que buscan un look sofisticado. El modelo combina un cuerpo estructurado en tono marrón con una falda midi de gasa de lunares blancos que aporta movimiento y ligereza a cada paso, recordando a esa elegancia mediterránea relajada que lo convierte en una opción perfecta para bodas de día, celebraciones o eventos al aire libre.