Eugenia Martínez de Irujo eleva el estilo romántico con un dos piezas en tono crudo de su colección con Antik Batik

Eugenia Martínez de Irujo (57 años) ha vuelto a demostrar su afinidad por la elegancia relajada con un conjunto que resume a la perfección su estilo personal: femenino, actual y con guiños bohemios.

El dos piezas se encuentra dentro de la colección cápsula que la duquesa de Montoro ha diseñado junto con Antik Batik. Es un dos piezas en tono crudo que destaca por su ligereza y su delicado estampado, una elección que encaja plenamente con las tendencias de esta temporada primavera-verano.

El look está compuesto por un top cropped de manga larga ligeramente abullonada y una falda larga de volantes en capas, ambos confeccionados en un tejido fluido que aporta movimiento y frescura.

El pequeño estampado, sutil y repetitivo, añade textura visual sin restar protagonismo al conjunto, que se mantiene dentro de una estética limpia y sofisticada.

Uno de los elementos clave del estilismo es la silueta. El top, con corte a la cintura, equilibra el volumen de la falda, que cae en cascada con varios niveles de vuelo, generando un efecto etéreo al caminar.

Esta combinación no solo estiliza la figura, sino que también refuerza ese aire romántico tan característico de las colecciones estivales.

En cuanto a los complementos, la modelo opta por la sobriedad: sandalias planas en tono cuero que aportan comodidad y naturalidad al conjunto, alejándolo de cualquier exceso.

El cabello, suelto y con acabado pulido, y un maquillaje discreto terminan de redondear un estilismo que apuesta por la sencillez cuidada.

Una vez más, Eugenia Martínez de Irujo confirma su capacidad para reinterpretar las tendencias desde una perspectiva personal, apostando por prendas cómodas pero con carácter. Un estilismo que encaja con la corriente actual que prioriza la naturalidad sin renunciar al diseño.

El conjunto se puede comprar tanto en la web de la firma como en El Corte Inglés. El precio de la parte de arriba es de 235 euros, mientras que el de la falda, 395 euros.