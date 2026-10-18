Ana Boyer tiene el vestido bordado de Charo Ruiz Ibiza que convierte cualquier look de verano en una apuesta de lujo

Ana Boyer (37 años) vuelve a demostrar que los vestidos especiales son una de las mejores inversiones para los eventos de la temporada estival.

La hija de Isabel Preysler, conocida por sus elecciones elegantes y atemporales, apuesta por una creación de Charo Ruiz Ibiza que reúne algunos de los elementos más reconocibles de la firma: bordados artesanales, tejidos ligeros y siluetas que realzan la figura sin renunciar al movimiento.

Se trata del vestido NAIA, un diseño largo cuyo precio asciende a 1.250 euros. Una propuesta de lujo pensada para ocasiones veraniegas en las que se busca un estilismo con personalidad, desde una celebración al aire libre hasta una cita especial durante las vacaciones.

Su diseño combina una estructura marcada en la parte superior con una falda fluida que aporta dinamismo al conjunto.

Uno de los detalles que define la prenda es su escote tipo bustier con copas preformadas, que realza el busto y dibuja una silueta femenina.

El corpiño ajustado contribuye a estilizar la figura, mientras que la falda introduce un contrapunto de ligereza gracias a los godets integrados, unas piezas de tela que añaden amplitud y movimiento al caminar.

El protagonismo también recae en el bordado floral, que aporta textura y convierte el vestido en una pieza especial.

Este trabajo artesanal conecta con la estética mediterránea de Charo Ruiz Ibiza, una firma que ha hecho de los detalles y de la feminidad parte esencial de su identidad. El resultado es un diseño que no necesita grandes artificios para destacar y que encuentra en sus acabados uno de sus principales atractivos.

En cuanto a su composición, el vestido está confeccionado con una mezcla de un 60% de algodón, un 20% de lino y un 20% de poliéster.

La combinación de fibras acompaña la vocación veraniega de la prenda y refuerza su carácter refinado, pensado para lucirse en los meses de buen tiempo.

Vestido largo Naia. Charo Ruiz Ibiza

La versatilidad es otro de sus puntos fuertes. Un diseño de estas características permite dejar todo el protagonismo al vestido y completar el estilismo con unas sandalias minimalistas, un bolso pequeño y joyas discretas.

Para una celebración de día, los complementos naturales pueden reforzar su aire mediterráneo; para una cita más formal, unas sandalias de tacón y un bolso de fiesta aportan un acabado más sofisticado.

Con el modelo NAIA, Charo Ruiz Ibiza vuelve a reivindicar el vestido largo como una de las prendas estrella del verano.

Una creación de 1.250 euros que combina bordado artesanal, estructura y movimiento, y que convierte cualquier ocasión especial en una oportunidad para apostar por la elegancia con personalidad.