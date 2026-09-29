Vicky Martín Berrocal conquista en su último acto público con un diseño rojo pasión de su propia firma

Cuando se trata de deslumbrar en un evento de alta cosmética y moda, Vicky Martín Berrocal (52 años) sabe exactamente cómo acaparar todas las miradas.

La empresaria y diseñadora ha vuelto a paralizar las redes sociales tras su aparición en la última fiesta de la prestigiosa firma de maquillaje Charlotte Tilbury.

Fiel a su filosofía estilística, la andaluza ha ejercido como la mejor modelo de su propia firma luciendo una de las piezas más sofisticadas de su nueva colección: el modelo Degas Burdeos.

Con un precio de 655 euros, la propuesta destaca no solo por su intensidad cromática -uno de los tonos más favorecedores y tendencia de la temporada-, sino por la altísima calidad de su patronaje, concebido para moldear la figura femenina con una elegancia escultórica.

El vestido ha lucido impecable bajo los focos del evento gracias a una cuidadosa combinación de tejidos nobles y técnicas de confección tradicional.

Según detallan desde la propia firma, el modelo Degas Burdeos es un "vestido midi de tafetán de seda y crepé, con escote palabra de honor y cuerpo drapeado a mano de elaboración artesanal".

La arquitectura de la prenda se divide en dos partes claramente diferenciadas que aportan dinamismo al conjunto: por un lado, el llamativo drapeado del cuerpo que estiliza el talle y realza los hombros; por otro, una "falda recta de crepé de caída elegante".

Una modelo luciendo el vestido de Vicky. Redes Sociales

El éxito de este estilismo en la fiesta de Charlotte Tilbury es el reflejo de la consolidación de un proyecto textil que nació hace casi dos décadas.

Vicky Martín Berrocal dio sus primeros pasos en el universo del diseño volcando su pasión en la moda flamenca, donde revolucionó las pasarelas con propuestas atrevidas, volúmenes dramáticos y un profundo respeto por las raíces andaluzas.

Esa visión de la moda orientada a ensalzar la fuerza de la mujer la llevó en 2015 a dar el salto definitivo hacia el sector del prêt-à-porter de fiesta, novia y ceremonia con la creación de su firma Victoria.

Desde sus talleres en España, la marca se ha posicionado como un referente indiscutible para invitadas, madrinas y novias que buscan prendas de vestir con sello de autor, patronajes rigurosos y una marcada personalidad.