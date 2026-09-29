Nuria Roca firma el look de entretiempo definitivo con la camisa asimétrica de Bimani que estiliza la figura

Cualquier prenda que luce Nuria Roca (54 años) llama la atención de su millón de seguidores. La comunicadora es toda una prescriptora de moda; no hay más que echarle un vistazo a su Instagram para darnos cuenta de ello.

La presentadora, experta en dar con prendas versátiles que combinan elegancia relajada y funcionalidad, ha conquistado a sus seguidores con una propuesta perfecta para renovar los conjuntos de diario.

Se trata de la blusa Maelle, una prenda de la firma española Bimani que se posiciona desde ya como la inversión clave de la temporada.

Con un precio de 89 euros y disponible en una amplia variedad de tallas para adaptarse a todo tipo de cuerpos, la prenda destaca por su capacidad para reinterpretar la clásica camisa blanca de toda la vida mediante un patrón repleto de detalles de diseño de autor.

Confeccionada en un impecable popelín de tacto suave y cuerpo estructurado, la camisa Maelle destaca por su patronaje de corte recto, diseñado para ofrecer la máxima comodidad sin perder un ápice de sofisticación.

La blusa de Nuria Roca. Redes Sociales

El gran secreto de esta pieza reside en su juego de volúmenes: incorpora una acertada lazada en la zona media orientada a entallar la cintura de forma personalizada, adaptándose a las curvas de cada silueta y consiguiendo un efecto óptico que estiliza al instante.

A este detalle se suma su largo medio asimétrico, una caída estratégica que aporta movimiento al caminar y permite llevarla tanto por fuera del pantalón como combinada con faldas de talle alto.

La pieza cuenta, además, con un favorecedor escote en pico rematado por un clásico cuello camisero, manga larga tradicional y una pulcra botonadura central que mantiene la esencia sastre de la confección original.

La elección de Nuria Roca no es casual. Detrás del modelo Maelle se encuentra Bimani, una de las marcas de moda patria con mayor crecimiento y arraigo entre las amantes del vestir sin fecha de caducidad.

Una modelo luciendo la blusa. Redes Sociales

Fundada por la empresaria Laura Corsini en 2012 bajo el nombre inicial de Bimani 13, la firma nació con la firme vocación de revolucionar el armario femenino mediante prendas básicas de calidad, producidas en España y caracterizadas por tejidos que no requieren plancha.

Lo que comenzó como una modesta propuesta centrada en blusas reversibles de colores vivos se ha transformado, más de una década después, en todo un referente del sector textil español.

Bimani se ha consolidado gracias a su filosofía de consumo responsable, patrones atemporales y una paleta cromática cuidada que busca acompañar a las mujeres en su día a día.