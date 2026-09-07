Laura Escanes tiene el polo de Pull&Bear perfecto para los 'looks' más desenfadados de la vuelta a la rutina

La vuelta a la rutina no implica renunciar a la comodidad. Después de semanas en las que los vestidos ligeros, los tops y las prendas más estivales han protagonizado el armario, septiembre invita a recuperar poco a poco aquellas piezas más versátiles que permiten construir estilismos sencillos para el día a día.

Entre ellas, el polo vuelve a reclamar su protagonismo y Laura Escanes demuestra cómo incorporarlo a los looks de la nueva temporada.

La influencer apuesta por un diseño de Pull&Bear que reúne varias de las claves de los estilismos más desenfadados.

Se trata de un polo de manga corta con diseño de rayas, perteneciente a la colección Pacific Republic, una propuesta que apuesta por una estética relajada y juvenil sin perder ese punto cuidado que convierte a esta prenda en una alternativa perfecta para la vuelta a la rutina.

Laura Escanes con un polo de Pull and Bear. Instagram

Uno de los detalles que definen el diseño es precisamente su estructura clásica. El polo incorpora un cuello con botones, un recurso que permite modificar ligeramente su apariencia dependiendo de cómo se lleve.

Abierto puede aportar un aire más relajado, mientras que cerrado mantiene una estética más pulida. Los acabados en rib completan la prenda y refuerzan su inspiración deportiva.

Las rayas se encargan de aportar personalidad al conjunto y convierten al polo en una pieza fácil de combinar. Una de sus grandes ventajas es precisamente su capacidad para adaptarse a diferentes estilismos.

Puede llevarse con unos vaqueros para conseguir un conjunto sencillo para una jornada de recados, con pantalones de corte más amplio para una propuesta urbana o incluso con prendas más femeninas para crear un contraste de estilos.

Polo rayas. Pull and Bear

Además, la colección Pacific Republic permite apostar por el total look, una de las fórmulas más sencillas para conseguir un estilismo coherente sin tener que dedicar demasiado tiempo a pensar qué prendas combinar.

Una opción especialmente práctica para esos primeros días de septiembre en los que apetece renovar el armario, pero todavía no es necesario recurrir a prendas completamente otoñales.

Y lo mejor de todo es su precio. El polo de Pull&Bear tiene un coste de 19,99 euros, convirtiéndose en una alternativa asequible para actualizar el armario de cara a la nueva temporada.

Laura Escanes demuestra así que, para regresar a la rutina con estilo, no siempre es necesario apostar por prendas complicadas. A veces basta con un clásico reinventado, unas buenas rayas y un conjunto cómodo para conseguir el look perfecto para comenzar septiembre.