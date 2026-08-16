Rocío Osorno tiene el conjunto naranja y con lentejuelas ideal para ser la invitada perfecta: es de Zara y cuesta 61,90 euros

Si hay una creadora de contenido que se ha convertido en la brújula infalible para resolver cualquier dilema de estilo en la época de bodas, bautizos y comuniones, esa es Rocío Osorno (40 años).

La empresaria sevillana posee una habilidad innata para rastrear los pasillos de las firmas low cost y descubrir auténticos tesoros que lucen como piezas de alta costura.

¿Su último hallazgo? Un deslumbrante conjunto de dos piezas en un enérgico tono naranja vibrante que promete alzarse como el look de invitada más cotizado del momento.

Rocío Osorno. @rocioosorno

Un dos piezas que estiliza

Alejándose de los clásicos vestidos de corte tradicional, Rocío ha apostado por la sofisticación del pantalón fluido y el toque festivo de los brillos, demostrando que la elegancia no está reñida con la comodidad.

La propuesta, perteneciente directa a la nueva colección de Zara, combina textura satinada, detalles festivos y una silueta impecable por un total de tan solo 61,90 euros.

El estilismo capturado por la diseñadora se divide en dos prendas independientes que, juntas, crean una sintonía cromática envidiable y llena de luz.

Por un lado, el pantalón recto satinado. Una prenda fluida de tiro alto que alarga visualmente la figura y aporta un movimiento exquisito al caminar. Cuenta con bolsillos delanteros, falso bolsillo de vivo en la espalda y pernera recta.

Su cierre frontal impecable (con cremallera, botón interior y gancho) garantiza un ajuste favorecedor en la zona de la cintura. ¿Su precio? 35,95 euros.

Pantalón recto satinado de ZARA. ZARA

Por otro lado, cabe destacar el top corto con lentejuelas, con un precio de 25,95 euros. Es, sin duda alguna, la joya de la corona del conjunto.

Diseñado en tejido satinado a juego, este top de escote recto y tirantes finos ajustables destaca por un delicado entramado de lentejuelas brillantes dispuestas sobre la prenda, aportando una dimensión de brillo elegante y muy chic sin resultar recargado.

Top corto de lentejuelas, de ZARA. ZARA

Cómo combinar el 'look' de Rocío Osorno

Para completar esta apuesta en tono vibrante, la creadora de contenido hispalense ha optado por accesorios en tonos metalizados y dorados, elevando aún más la estética veraniega y sofisticada.

La sevillana acompaña la propuesta con una cuidada selección de bisutería dorada de aire artesanal, incluyendo gargantillas ajustadas al cuello, pulseras rígidas y pendientes largos, y su ya característica melena 'bob' peinada con ligeras ondas y raya al lado.

Este conjunto no solo resulta perfecto para acudir a un evento formal de noche o una velada especial de verano, sino que guarda un gran valor añadido: su versatilidad por separado.

Mientras que el top corto de lentejuelas funciona a la perfección para restar formalidad combinado con unos vaqueros de tiro alto y sandalias, el pantalón satinado puede reutilizarse fácilmente con una blusa neutra o una camiseta básica para elevar cualquier estilismo de diario.

Dado el conocido "efecto Osorno" (por el cual prenda que luce, prenda que agota sus existencias en la web de Inditex), todo apunta a que este conjunto de 61,90 euros durará muy poco disponible en tienda.