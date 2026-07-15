Roberto Verino firma el bolso imprescindible del verano: la artesanía y la rafia se convierten en la combinación más elegante

Modelo posando con el bolso de rafia de Roberto Verino. Cedida a EL ESPAÑOL.

Con la llegada del verano, los complementos vuelven a convertirse en los grandes protagonistas de cualquier estilismo.

Si hay un accesorio capaz de elevar un conjunto sencillo y aportar ese toque diferencial, ese es el bolso.

Esta temporada, Roberto Verino pone el foco en uno de los materiales más representativos de los meses de calor, la rafia, reinterpretándola desde una perspectiva sofisticada y contemporánea gracias a una colección que combina tradición, artesanía y diseño.

La firma española presenta una propuesta en la que el trabajo manual adquiere un papel protagonista. Lejos de las tendencias efímeras, la nueva colección de bolsos apuesta por piezas concebidas para perdurar en el tiempo, tanto por su estética como por la calidad de sus materiales.

La unión entre piel de alta calidad y rafia cuidadosamente trabajada da como resultado diseños ligeros, resistentes y con una personalidad marcada.

Bolso trenzado de Roberto Verino. Roberto Verino.

El elemento diferenciador de esta colección reside en el trenzado artesanal que define cada uno de los modelos. Esta técnica, realizada con especial atención al detalle, aporta textura, volumen y un acabado exclusivo que convierte cada bolso en una pieza única.

Un proceso que pone en valor el saber hacer tradicional y que demuestra que la artesanía sigue siendo uno de los grandes lujos de la moda actual.

Además de su cuidado proceso de elaboración, la colección destaca por su versatilidad. Roberto Verino propone una amplia variedad de siluetas capaces de adaptarse a diferentes momentos del día.

Desde los clásicos capazos, perfectos para una jornada de playa o una escapada de fin de semana, hasta prácticos shoppers de gran capacidad, cómodas bandoleras para el día a día o elegantes bolsos de mano ideales para planes más especiales.

En cuanto a la paleta cromática, la marca apuesta por tonos atemporales que nunca pasan de moda.

El bolso de rafia que todo el mundo quiere. Roberto Verino.

El arena, los acabados en cuero y el negro protagonizan una selección de colores neutros que potencian la belleza de los materiales naturales y permiten combinar estas piezas con facilidad, independientemente del estilo o del resto del vestuario.

Esta elección de colores convierte a los bolsos en una inversión inteligente para cualquier armario cápsula.

Funcionan con vestidos de lino, conjuntos de inspiración mediterránea, pantalones blancos, prendas denim o incluso con propuestas más formales para la oficina, demostrando que la rafia ya no pertenece únicamente a los looks de vacaciones.

En un momento en el que la moda apuesta cada vez más por el consumo consciente y por las piezas de larga duración, Roberto Verino reivindica el valor de los accesorios bien confeccionados, elaborados con materiales naturales y diseñados para acompañar durante muchas temporadas.

La colección consigue equilibrar funcionalidad y elegancia, manteniendo intacta la esencia de la firma.

Con esta propuesta, Roberto Verino confirma que los bolsos de rafia han dejado de ser un complemento exclusivamente estival para convertirse en auténticos básicos del armario.

Diseños que combinan la calidez de los materiales naturales con la sofisticación de la piel y que demuestran que la artesanía sigue marcando el camino de las tendencias más elegantes del verano.