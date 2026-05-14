Estos son los vestidos 'made in Spain' que querrás llevar todo el verano y que las expertas ya tienen en su armario

Con la llegada del buen tiempo, los vestidos vuelven a convertirse en los grandes protagonistas del armario estival. Siluetas fluidas, tejidos ligeros y detalles artesanales marcan la pauta de una temporada en la que la comodidad y el estilo conviven más que nunca.

Desde diseños mini perfectos para el día a día hasta propuestas más especiales para noches de verano y celebraciones, esta prenda se reafirma como el mejor aliado para construir looks tan versátiles como favorecedores.

En este imaginario de verano mediterráneo, la ibicenca Charo Ruiz continúa siendo una firma de referencia imprescindible.

Con un universo reconocible por sus encajes, sus estampados florales y sus patrones ultra femeninos, la marca ha sabido reinterpretar el espíritu boho y romántico de Ibiza desde una mirada elegante y contemporánea.

Aitana Soriano con un vestido de Charo Ruiz Ibiza. Instagram

Una estética inconfundible que, temporada tras temporada, conquista tanto a prescriptoras de estilo como a creadoras de contenido.

Aitana Soriano apostó por uno de los diseños más etéreos y delicados de la firma con un vestido largo de estampado floral en tonos pastel que resume a la perfección el ADN de Charo Ruiz.

Con un movimiento y silueta fluida, el vestido se convierte en la elección ideal para los días de verano en la ciudad, unas vacaciones junto al mar o incluso una celebración al aire libre. Combinado con unas bailarinas y un bolso de rafia, conseguirás el look estival definitivo.

María Montfort con un vestido de Charo Ruiz Ibiza. Instagram

En clave mini, María Montfort demostró el poder de un little black dress para las noches estivales. El diseño, protagonizado por un escote palabra de honor y un tejido con detalles calados, aporta un aire femenino y elegante, sin perder un ápice de frescura.

Un vestido perfecto tanto para una cena especial como para una fiesta de verano, especialmente si se combina con unas sandalias de tacón y un par de pendientes que aporten contraste al romanticismo de la pieza.

Elena Gortari con un diseño de Charo Ruiz Ibiza. Instagram

Elena Gortari, por su parte, confirmó que los vestidos de inspiración ibicenca también pueden reinterpretarse desde una estética más urbana. Su elección, un vestido midi en azul empolvado con delicados bordados y falda de vuelo, combina elegancia y naturalidad en una misma pieza.

La riqueza del tejido y el trabajo artesanal elevan el diseño, convirtiéndolo en una opción versátil para eventos de día, escapadas mediterráneas o incluso bodas informales de verano.

Anna Padilla con un vestido de Charo Ruiz Ibiza. Instagram

Por último, Anna Padilla apostó por el eterno encanto del blanco ibicenco con un vestido corto de escote bardot y detalles de encaje que encapsula el espíritu más icónico de Charo Ruiz. Fresco, femenino y favorecedor, el diseño se adapta con facilidad a cualquier plan estival: desde un paseo costero hasta una comida improvisada bajo el sol.

Combinado con unas botas cowboy y unas buenas gafas de sol, el look demuestra cómo la esencia bohemia de la firma sigue reinventándose temporada tras temporada sin perder autenticidad.