El secreto de Jennifer Aniston para tener un pelo perfecto y con brillo después de cumplir los 50 años llega a España

Considerada durante décadas como el máximo referente mundial en cuidado capilar, Jennifer Aniston (57 años) finalmente trae su visión personal de la belleza a nuestro país. LolaVie, su firma de productos para el cabello, desembarca en España.

La marca aterriza dentro de nuestras fronteras de forma exclusiva en las tiendas Douglas, ofreciendo una gama que combina ingredientes de origen natural y vegetal con resultados de alto rendimiento.

LolaVie no es solo una marca de celebrity; es una propuesta consciente que rechaza "tóxicos, rellenos o atajos". Sus fórmulas se distinguen por ser veganas y cruelty free. O lo que es lo mismo: libres de ingredientes nocivos. No contienen siliconas, ni sulfatos, ni parabenos, ni ftalatos.

Lolavie, la marca de productos capilares de Jennifer Aniston, llega a España. LolaVie

La gama de productos de LolaVie va desde los champús nutritivos y acondicionadores hasta mascarillas capilares reparadoras y tratamientos de peinado, LolaVie es una marca consciente, orientada a los resultados y diseñada para mantener el cabello con un aspecto saludable.

Sus fórmulas se han hecho un destacado hueco en el mercado de la cosmética capilar gracias a la tecnología B-Pro3™ Bond Technology. Este complejo patentado es el corazón de la marca.

Trabaja reparando los enlaces capilares rotos por el calor o químicos, creando una nueva cutícula protectora que revierte los signos del envejecimiento capilar. De este modo, evita el aspecto apagado y seco de tu melena

En palabras de la propia Aniston: "LolaVie es un reflejo de mis valores. Cada producto responde a un compromiso: ofrecer resultados increíbles con fórmulas responsables".

La marca de productos capilares de Jennifer Aniston ya se comercializa en España. LolaVie

Los "superventas" que ya puedes comprar

La llegada de la marca permite acceder a productos que han acumulado decenas de galardones en el mercado internacional. Entre los productos más destacados de la marca se encuentran:

Glossing Detangler (31 €): es el producto estrella de la casa, premiado en 14 ocasiones. Este multitarea desenreda, aporta brillo, proporciona un acabado anti-encrespamiento y potencia el brillo e hidratación en todo tipo de cabellos.

Peptide Plumping Volume Shampoo (33 €): champú formulado con péptidos, diseñado específicamente para transformar el cabello fino y lacio, aportando volumen duradero desde la raíz hasta las puntas.

Intensive Repair Treatment (37 €): un tratamiento reparador semanal de culto (se aplica una vez a la semana) que restaura la fibra dañada por procesos químicos, dejando la melena visiblemente más fuerte con cada aplicación.

Con este lanzamiento, Jennifer Aniston busca democratizar su rutina de cuidado capilar, demostrando que es posible lucir un cabello saludable y con aspecto profesional sin comprometer la salud del cuero cabelludo ni el medio ambiente.