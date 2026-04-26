El mono rojo pasión con el que Eva González ha enamorado a sus seguidores: cuesta 180 euros y es de firma portuguesa

Eva González (45 años) ha vuelto a demostrar -y ya son varias las ocasiones- por qué es uno de los grandes referentes de estilo en España.

La presentadora ha compartido en su cuenta de Instagram un look impecable protagonizado por un mono largo satinado en color rojo, firmado por Salsa Jeans, que rápidamente ha captado la atención de sus seguidores.

La pieza, que tiene un precio de 180 euros, pertenece a la colección de fiesta de la firma y destaca por su diseño sofisticado y su acabado brillante.

Según la descripción oficial de la marca, "en rojo intenso, el tejido satinado con brillo sutil crea un efecto elegante y envolvente".

El diseño apuesta por un patrón fluido y favorecedor, pensado para estilizar la figura sin renunciar a la comodidad.

Uno de los elementos más llamativos es su escote asimétrico, que deja un hombro al descubierto y aporta un aire moderno y femenino.

La firma lo define así: "El escote asimétrico con hombro al descubierto añade un toque contemporáneo y femenino, mientras que el efecto de capa en la manga derecha confiere movimiento y un detalle diferenciador".

El mono incorpora además un cinturón removible, que permite ajustar la silueta y realzar la cintura según el gusto de cada mujer.

La prenda se completa con una abertura lateral con cierre de cremallera, pensada para garantizar un ajuste discreto y cómodo.

El mono de Eva González.

El resultado es una pieza versátil, elegante y con carácter, perfecta para eventos, cenas especiales o celebraciones.

La propia marca lo resume así: "Una pieza expresiva y elegante, ideal para momentos especiales que piden confianza y sofisticación".

Eva González tiene una habilidad especial para elegir prendas que potencian su figura y encajan con su estilo natural.

Salsa Jeans: la historia

Aunque muchos la asocian al vaquero perfecto, Salsa Jeans es una marca portuguesa con más de 25 años de trayectoria que ha sabido evolucionar hacia un concepto más amplio de moda femenina y masculina.

Fundada en 1994 en el norte de Portugal, la firma nació con el objetivo de crear vaqueros que se adaptaran al cuerpo, realzaran la figura y ofrecieran comodidad.

Su apuesta por la innovación la llevó a desarrollar tecnologías propias de patronaje y tejido, convirtiéndose en una de las marcas europeas más reconocidas en el universo denim.

Con el tiempo, Salsa Jeans amplió su catálogo hacia prendas de vestir, colecciones de fiesta y propuestas más sofisticadas, sin perder su esencia: la búsqueda del ajuste perfecto.

Hoy está presente en más de 30 países y mantiene su producción en Portugal, donde controla de cerca la calidad y el diseño de cada pieza.