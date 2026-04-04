Jaydy Michel tiene el zapato de ante en color camel más bonito: es de la firma Isabel Abdo

Jaydy Michel 52 años) vuelve a demostrar que domina el lenguaje del estilo con una naturalidad que pocas consiguen.

Esta vez, el protagonismo recae en sus zapatos, un modelo que combina diseño, artesanía y una estética depurada que encaja a la perfección con su imagen: los Carrie Camel White de la firma española Isabel Abdo Shoes.

En un momento en el que los accesorios marcan la diferencia, Jaydy apuesta por un calzado que no solo complementa su look, sino que lo eleva.

Los zapatos funcionan como un punto de equilibrio entre sofisticación y sencillez, una fórmula que la modelo maneja con precisión.

Los zapatos de Jaydy Michel.

Los Carrie Camel White son un ejemplo claro de cómo un zapato puede ser discreto y, al mismo tiempo, rotundo. La web de la firma los describe así: "Zapato de ante en color camel, con hebilla color blanco y tacón de 5,5 cm en piel".

El ante camel aporta calidez y un acabado suave que se integra con facilidad en looks de día y de tarde.

Los zapatos tienen un precio de 280 euros, una cifra que responde a la calidad de los materiales y al proceso artesanal que caracteriza a la firma.

La historia de Isabel Abdo Shoes

Para entender por qué este modelo funciona tan bien, hay que mirar a la marca que lo firma: Isabel Abdo Shoes.

La marca se ha consolidado como un referente del calzado español gracias a una filosofía clara: unir artesanía, diseño contemporáneo y materiales de alta calidad.

El modelo de Isabel Abdo Shoes.

Isabel Abdo Shoes nace con una visión muy concreta: crear zapatos que combinen estética y funcionalidad sin renunciar a la personalidad.

Sus diseños se caracterizan por líneas limpias, detalles cuidados y una apuesta constante por la piel y el ante como materiales principales.

La firma trabaja con talleres especializados que mantienen técnicas tradicionales, lo que garantiza acabados precisos y una durabilidad superior.