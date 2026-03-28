El regreso a lo esencial: los bolsos de lino y algodón de esta firma son los que definen la primavera

La marca apuesta por una vuelta a los orígenes, no solo en lo estético, sino también en los procesos de producción. Cada uno de sus diseños está fabricado artesanalmente en Ubrique, enclave histórico de la marroquinería española reconocido por su excelencia en el trabajo de la piel.

Lira Cotton - PVP: 131 euros. Varea

Este enfoque no solo garantiza una calidad impecable, sino que también responde a una filosofía de producción consciente, donde la cercanía, la trazabilidad y el respeto por el entorno cobran especial relevancia.

Varea refuerza así su compromiso con una moda responsable, apostando por materiales de bajo impacto y procesos locales.

Dentro de esta colección, el modelo Lira se posiciona como una de las piezas más representativas de esta nueva narrativa. Confeccionado en algodón, se presenta como un bolso tipo saco ligero, de base redondeada y cierre fruncido que aporta dinamismo al conjunto.

Su diseño funcional, junto a una correa ajustable, lo convierte en un accesorio versátil, capaz de adaptarse a distintos estilos de vida, desde jornadas urbanas hasta escapadas improvisadas.

Por otro lado, los bolsos elaborados en lino refuerzan el carácter más natural de la colección. Este material, protagonista indiscutible de la temporada, aporta una textura suave y ligera que, combinada con detalles en piel, genera un atractivo contraste entre rusticidad y sofisticación.

El bolso Deva - PVP: 144 euros. Varea

En este contexto destacan modelos como Deva y Lottus, dos propuestas que encarnan una estética depurada y atemporal. Ambos diseños prescinden de forro, apuestan por formas flexibles y priorizan el uso de materiales nobles, dando como resultado piezas cómodas, duraderas y con una elegancia discreta.

En una temporada que invita a reconectar con lo esencial, la propuesta de Varea se consolida como un imprescindible dentro del panorama actual. Sus bolsos, alejados de tendencias efímeras, destacan por una belleza serena y una funcionalidad pensada para perdurar.

Más allá de ser simples accesorios, estas piezas se convierten en una declaración de intenciones: apostar por una moda más consciente, donde calidad, diseño y sostenibilidad conviven en perfecto equilibrio.