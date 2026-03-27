El bikini de 170 euros con el que Rocío Osorno eleva el 'look' de playa en Maldivas

Rocío Osorno, en sus redes sociales, en una playa de Maldivas. @rocioosorno

Rocío Osorno (38 años) ha vuelto a demostrar su maestría a la hora de combinar estilo y funcionalidad incluso en la playa. Durante su reciente viaje a las Maldivas junto a sus hijos, la influencer eligió un look veraniego pensado para el descanso y la comodidad, pero sin renunciar al glamour.

En esta ocasión, su elección fue la parte superior del bikini Hammond de la firma Reina Olga, un diseño que combina sofisticación, elegancia y detalles artesanales que marcan la diferencia.

El top Hammond, disponible por 170 euros, está pensado para ofrecer un equilibrio perfecto entre cobertura y realce del escote. Con copas con aros en forma de media luna y un busto ajustable, la prenda se adapta a la silueta proporcionando comodidad y seguridad sin perder feminidad.

Rocío Osorno, en una imagen de sus redes sociales. @rocioosorno

Es un diseño que pone en valor la anatomía femenina y que puede combinarse fácilmente con diferentes estilos de braguitas o incluso faldas de playa a juego, como ha hecho Rocío Osorno en esta ocasión.

El estampado, llamado Porto Rafael, aporta un aire fresco y veraniego, mientras que los detalles artesanales elevan el diseño a un nivel de lujo accesible.

Los apliques en forma de concha bañados en oro han sido elaborados a mano en Venecia, utilizando un metal libre de níquel y resistente tanto al cloro como al agua salada.

Este toque artesanal no solo aporta un carácter exclusivo, sino que también garantiza durabilidad y resistencia, haciendo del top Hammond una pieza que puede acompañar muchos veranos.

Rocío Osorno combinó su top de Reina Olga con una falda de gasa a juego, perfecta para paseos por la playa o momentos de relax junto al mar.

Bikini Top Hammond, de la firma Reina Olga. Reina Olga.

Esta combinación demuestra cómo un buen bikini no solo sirve para la playa, sino que puede convertirse en una prenda versátil que se integra en diferentes looks vacacionales. La elección de colores, estampados y detalles convierte el conjunto en un statement veraniego, en el que la comodidad y la estética van de la mano.

Además, la influencer muestra con su elección que los básicos de baño pueden adquirir un valor añadido gracias a los detalles de diseño y artesanía.

El top Hammond de Reina Olga destaca por ser funcional, elegante y visualmente impactante, una prenda pensada para acompañar a mujeres contemporáneas que buscan estilo incluso en los momentos más relajados.

Con este look, Rocío Osorno confirma su dominio del estilo resort, donde cada elección refleja gusto, cuidado por los detalles y versatilidad.