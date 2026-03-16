Body joya y falda drapeada con 'brilli brilli': el 2 piezas que convierte a Alba Díaz en la invitada perfecta para la noche

Alba Díaz (26 años) ha vuelto a demostrar que domina como pocas el código de la alfombra nocturna madrileña.

Para celebrar el 53 cumpleaños de su madre, Vicky Martín Berrocal (53) en la capital, la influencer apostó por un espectacular dos piezas negro de la colección Malibú de la firma Venuja, compuesta por un body joya y una falda de corte sirena que realza la silueta y multiplica el efecto show a golpe de brillos.

Un look pensado para no pasar desapercibida en una noche tan especial, pero también para reivindicar la moda fiesta hecha para todo tipo de cuerpos.

Conjunto estilizador

La prenda superior es el modelo One Piece Vogatore, un cuerpo entallado de cuello cerrado, plagado de pequeñas aplicaciones de pedrería que atrapan la luz y que tiene un precio de 350 euros.

Combinado con la falda maxi a juego, confeccionada en microfibra de primera calidad con acabado suave y pedrería dispuesta en rayas verticales, el resultado es un efecto ultraestilizador.

Esta falda, valorada en 590 euros, incorpora un drapeado frontal y un favorecedor corte en V en la cintura, detalles que marcan la diferencia y que permiten jugar con el estilismo desde una cena elegante hasta una gran fiesta.

Alba parece encantada con su dos piezas. "Es de esos looks que dices: 'Me siento comodísima", destaca en su perfil de Instagram.

Asimismo, recuerda que "a las chicas que tenemos como curvitas, y la cintura más pequeñita que la cadera, este tipo de falda con nudo nos viene genial".

Alba Diaz ha lucido un piezas de la firma Venuja para celebrar el 53 cumpleaños de su madre. Venuja.

Falda con nudo

El conjunto, pensado como un atuendo veraniego 'de lujo de la playa a la piscina o a cualquier fiesta', encuentra en la noche madrileña su mejor pasarela.

En lo que respecta a los zapatos, Alba opta por unos stilettos con cinta ajustada al tobillo: "No me los suelo poner estos tacones cuando enseño las piernas porque retengo un montón de líquidos".

La propuesta de Venuja, disponible en una amplia variedad de tallas para adaptarse a todo tipo de cuerpo, encaja a la perfección con el discurso body positivo que suele defender Alba Díaz en redes.

Convertido ya en uno de los estilismos más comentados del cumpleaños, estas dos piezas de la colección confirma que la combinación de brillo, patronaje cuidado y versatilidad sigue siendo la apuesta ganadora en las grandes celebraciones.