El conjunto de lunares con el que Rocío Osorno enamora en las redes sociales: es de Zara y cuesta menos de 90 euros

Rocío Osorno (38 años) confirma que los lunares vuelven con fuerza esta primavera y lo hace con un total look de Zara que ya apunta a viral en redes.

La influencer ha compartido en Instagram un estilismo firmado íntegramente por la ZW Collection de la firma gallega, compuesto por una falda midi de lunares y una blusa a juego que reinterpretan el estampado más clásico del armario andaluz en clave minimalista y sofisticada.

La pieza protagonista es una falda midi de tiro alto, confeccionada en hilatura de viscosa y rematada con un bajo en línea evasé que aporta movimiento y una caída fluida.

Rocío Osorno, en una imagen de las redes sociales. @rocioosorno

Un dos piezas de Zara

La falda, que tiene un precio de 49,95 euros, es un diseño en blanco con pequeños topos negros. Se ajusta a la cintura y se cierra con una cremallera oculta en la costura, lo que refuerza ese efecto limpio y pulido que tanto busca Osorno en sus looks de invitada y de día a día.

Lejos de combinarla con una prenda lisa que rebaje el estampado, la sevillana se ha decantado por el 'más es más' y ha apostado por una blusa de lunares de la misma colección, también en blanco con topos negros, cuyo importe es de 39,95 euros.

La prenda superior se mueve entre el aire romántico y el minimalismo contemporáneo. La blusa juega con volúmenes suaves y un tejido ligero que acompaña la silueta sin marcar, y termina de construir un conjunto de dos piezas que podría pasar por un vestido de invitada de precio muy superior.

Falda midi y blusa de lunares, de ZW Collection, de Zara. ZARA

Moda accesible de Zara

El resultado es un atuendo de lunares depurado, lejos del tópico flamenco literal pero con un guiño evidente a la estética del sur: silueta midi, cintura marcada y un estampado eterno que puede funcionar tan bien en la próxima Feria de Abril como en una cita urbana.

Rocío Osorno lo defiende en clave relajada, con el pelo suelto y pocos accesorios, demostrando que un conjunto bien elegido no necesita grandes artificios para funcionar en cámara.

No es la primera vez que la influencer convierte una prenda de lunares de Zara en objeto de deseo, pero este dos piezas de ZW Collection reúne todos los ingredientes para agotarse en tiempo récord: patrón favorecedor, aire de fondo de armario y un precio todavía accesible.