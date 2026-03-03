Sastrería, rayas y corte 100% masculino: Sandra Barneda acierta con un traje entallado

La última aparición pública de Sandra Barneda (50 años) ha vuelto a confirmar su afinidad por los estilismos sobrios con mensaje. La presentadora ha elegido un traje de chaqueta en color gris marengo con rayas finas, entallado y de corte masculino, una combinación que remite a la sastrería clásica pero adaptada a un lenguaje actual.

Lejos de buscar un look ornamental, Barneda apuesta por una pieza que habla de autoridad estética y comodidad funcional.

El traje, compuesto por americana estructurada y pantalón a juego, destaca por su patrón masculino reinterpretado. La chaqueta, ligeramente entallada en la cintura, conserva la rotundidad de los hombros y la rectitud de las líneas, elementos propios del tailoring tradicional.

Sandra Barneda, en una imagen de sus redes sociales. @sandrabarneda

Las rayas verticales, discretas, estilizan la figura y refuerzan la idea de verticalidad, una elección que suma elegancia sin necesidad de recurrir a colores llamativos.

El gris marengo se consolida así como uno de los tonos más versátiles del armario contemporáneo. Es un color asociado históricamente a la formalidad, pero en este contexto adquiere un matiz moderno gracias al ajuste del patrón y a la forma de llevarlo.

Barneda prescinde de excesos y apuesta por una imagen pulida, donde el traje es protagonista absoluto y el resto del estilismo actúa como acompañamiento neutro.

No es casual que la presentadora recurra a este tipo de piezas en actos públicos. Su trayectoria televisiva ha ido acompañada de una evolución estética que se mueve entre lo funcional y lo simbólico. El traje masculino, tradicionalmente ligado al poder y a los espacios profesionales, se convierte en una herramienta de comunicación: transmite seguridad y coherencia con su discurso público, basado en la claridad y la cercanía.

El corte entallado introduce un matiz femenino sin traicionar la esencia masculina del conjunto. No se trata de suavizar la prenda, sino de adaptarla al cuerpo sin perder la contundencia visual.

Chaqueta sastre de rayas, de Sandro. Sandro

La americana se ajusta en la cintura y cae recta en la cadera, mientras que el pantalón mantiene una línea limpia, sin adornos superfluos. El resultado es un equilibrio entre estructura y fluidez que encaja con la imagen de Barneda.

Las rayas, asociadas durante décadas a la sastrería británica y a los trajes de despacho, reaparecen ahora en clave actual, demostrando que ciertos códigos se reinventan sin perder su significado. En este estilismo funcionan como elemento gráfico que aporta ritmo al conjunto y evita que el gris se perciba plano.

Más allá de la prenda concreta, el look subraya una tendencia cada vez más presente en los actos públicos: la recuperación del traje como 'uniforme' contemporáneo en espacios de visibilidad.

Si te gusta el estilismo de la periodista y escritora, puedes encontrar modelos similares en Zara, Mango, Massimo Dutti, El Corte Inglés o Sandro, que esta temporada cuenta con un dos piezas bastante similar, de corte entallado y botonadura cruzada, en tonalidades azul marino.

Sandra Barneda se suma así a una corriente que apuesta por la sastrería como declaración de intenciones. Su elección no parece pensada para sorprender, sino para consolidar una identidad visual reconocible. El traje gris marengo con rayas no es un guiño pasajero, sino una pieza que encaja con su manera de estar en escena: firme, sobria y sin artificios innecesarios.