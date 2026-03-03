Rocío Martín Berrocal apuesta por este conjunto de blusa y falda: disponible en la página web de Victoria Colección

Rocío Martín Berrocal, en un 'photocall' en Madrid en septiembre de 2025. Gtres

Desde que hace más de 10 años Vicky Martín Berrocal (52 años) creara su firma, Victoria Colección, muchas han sido las famosas que han vestido sus espectaculares diseños.

Eva Longoria (50), Ana Rosa Quintana (70) o Eugenia Martínez de Irujo (57) son algunas de las caras conocidas que han apostado por modelos de la marca de Vicky para alguna ocasión especial.

Eso sí, la más acérrima y fiel seguidora de Victoria Colección será siempre Rocío Martín Berrocal, la hermana de Vicky Martín Berrocal.

La andaluza ha compartido un espectacular conjunto a través de un story de Instagram. "Para todos los que me preguntái, elegí un dos piezas de Victoria Colección para la ocasión", ha escrito Rocío.

Rocío Martín Berrocal, en una imagen de sus redes sociales.

En concreto, ha optado por una blusa y una falda a juego que ha llamado poderosamente la atención de todas sus seguidoras. El modelo se llama Algol.

El top satinado cuenta con cuello tirilla que cierra en la parte trasera. Destaca, entre otros aspectos, por sus hombros marcados y puños que cierran con botones forrados.

Se encuentra disponible en la propia página web oficial de Victoria Colección entre las tallas 36 y 46 por un precio de 169 euros.

La falda, por otra parte, también presenta un tejido satinado a juego con la blusa y destaca por su corte recto y la pieza de brillo que se encuentra en el bajo.

En su caso, tiene un precio de 159 euros y es posible encontrarla en las mismas tallas que el top de manga larga.

El conjunto Algol en color marfil, por lo tanto, puede adquirirse por cualquiera por un precio total de 328 euros.

Además, cabe recalcar que el mismo modelo se encuentra disponible en la firma de Vicky Martín Berrocal en color malva.

El look de Rocío es un acierto rotundo para cualquier evento diurno. De hecho, consciente de que el protagonismo del estilismo ha recaído en el dos piezas, la influencer ha sido de lo más selecta con los complementos y accesorios que ha añadido.

La tía de Alba Díaz (26) ha combinado el conjunto de Victoria Colección con un bolso de mano en el mismo tono marfil. Por otro lado, se ha subido a unos tacones de plataforma en color negro.

En cuanto al make up, se ha decantado por una tendencia minimalista y ha llevado el cabello suelto, sin ningún tipo de recogido.