Chiara Ferragni sale de su zona de confort y se atreve con un peinado futurista en la Semana de la Moda de Milán

Chiara Ferragni (38 años) ha salido de su zona de confort en cuanto a estilo se refiere. Acostumbrados a verla con la melena suelta -lisa o con ondas- esta semana, en el desfile de Prada con motivo de la Semana de la Moda de Milán, se ha atrevido con un llamativo peinado con un punto futurista.

Su estilista le ha dado el nombre de textured spin pone y, visto desde atrás, es una clásica coleta baja, pero con el foco en la parte superior de la melena.

La clave de este peinado está en la construcción por secciones. El cabello se peina completamente hacia atrás, sin raya visible, pero la parte superior se trabaja con un gel o crema de fijación fuerte que permite moldear pliegues simétricos a ambos lados de una especie de 'cresta' central.

En la zona baja, el cabello se recoge en una coleta recta con un mechón enrollado sobre sí mismo, lo que aporta un acabado limpio. Las puntas se dejan largas y húmedas.

Este tipo de recogido despeja por completo el rostro, dejando a la vista el trabajo de maquillaje y el conjunto de piercings y pendientes en las orejas, que se han convertido en parte del sello personal de la influencer italiana.

El peinado es obra del estilista Davide Cichello, quien ha peinado a Chiara Ferragni en más ocasiones.

Fue el toque final de una apuesta estilística rompedora. Para la ocasión, la empresaria se ha decantado por un conjunto monocolor negro formado por una camisa de manga corta, de corte recto y bolsillos frontales, y unos pantalones de pinzas de línea alargada.

La estructura recuerda a un mono de trabajo de dos piezas, con una estética funcional y ligeramente militar, que la firma italiana lleva varias temporadas explorando. Como calzado, se ha decantado por unos salones del mismo color, decorados con perlas en la parte trasera.

En cuanto a los accesorios, ha optado por un bolso con cinta larga sin romper con la paleta de colores del look. El único detalle que quiebra la sobriedad del negro son los largos guantes en azul satinado, que asoman por debajo de las mangas cortas de la camisa. Su textura brillante y el color frío crean un contraste inmediato con el algodón mate y oscuro del resto del estilismo. Un tono que refuerza la idea futurista del estilismo.

Como es habitual, Chiara Ferragni se ha convertido en una de las invitadas infalibles a la Semana de la Moda de Milán, que concluirá este próximo lunes, 2 de marzo.