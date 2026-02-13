La falda de cuadros de Anna Padilla que también podrás usar en primavera: es de Tintoretto y cuesta 80 euros

El estampado de cuadros sigue dominando los escaparates y los armarios de las referentes en la industria de la moda. Entre ellas, Anna Padilla (28 años), quien se ha convertido en una fuente de inspiración para las más de 800.000 seguidoras que atesora en Instagram.

Todo lo que se pone genera interés y, consciente de ello, la influencer suele compartirlo con naturalidad en sus redes sociales.

En su último estilismo, elegido para visitar una galería de arte y disfrutar de un plan de San Valentín junto a su prometido, Mario Cristóbal, la creadora de contenido ha apostado por un total look de Tintoretto, firma con la que colabora desde hace varias temporadas.

El outfit que ha elegido la única hija de Paz Padilla (56), una falda larga de cuadros, funciona como prenda central del outfit.

Se trata de un diseño midi en el que predomina el color marrón chocolate que, pese a no ser el tono Pantone de 2026, sigue dominando la industria de la moda.

El print de cuadros es clave: ni excesivamente micro, que se perdería en la distancia, ni tan grande como para robarle protagonismo al resto del look.

La prenda ha sido confeccionada desde la talla 36 hasta la 44 y está disponible en El Corte Inglés por 79,99 euros. Por sus colores y diseño es una pieza que bien puede servir de fondo de armario en lo que queda de invierno y en los meses de primavera.

Para combinarla, Anna Padilla ha elegido un top de punto ajustado en color crema. Una pieza de manga corta y textura acanalada que aporta luz al outfit sin competir con el estampado de cuadros. La falda, así, se mantiene como protagonista del estilismo, al que también ha sumado un maxi cinturón.

Respecto al calzado, la creadora de contenido se ha decantado por unas botas camel estilo cow boy, que mantiene la misma paleta de tonos tierra del resto del look y da un toque invernal al outfit.

No obstante, la falda también admite otros modelos: unas zapatillas para conseguir un estilismo sporty chic, bailarinas o merceditas para atuendo más clásicos o sandalias, si quiere incluirse la prenda en el armario de verano.

En cuanto al resto del look, Anna Padilla se ha mantenido fiel a su sello personal. Con la melena suelta y unas ondas al natural y un maquillaje básico, perfecto para el día a día.