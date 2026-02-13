Ana Obregón se adelanta a la primavera con un vestido de estampado militar: es de Juan Avellaneda y cuesta 52,90 euros

Ana Obregón, con un vestido de Juan Avellaneda en sus redes sociales. @ana_obregon_oficial

El idilio de Ana Obregón (70 años) con la moda sigue tan vivo como siempre. La presentadora y actriz se ha adelantado a la primavera con un llamativo vestido de estampado militar.

La prenda está firmada por Juan Avellaneda (44), uno de los diseñadores estrella del momento. El resultado es un look que mezcla sofisticación, atrevimiento y guiños a las tendencias actuales, y que confirma la sintonía estilística entre la intérprete y el diseñador.

Lejos de optar por los clásicos tonos neutros del invierno, Ana se ha decantado por una pieza que rompe con la sobriedad para anticipar la luz de la nueva estación.

Ana Obregón, en una imagen de sus redes sociales. @ana_obregon_oficial

Escote 'off shoulder'

El estampado militar, interpretado en clave urbana y chic, abandona cualquier connotación ruda para convertirse en un recurso estilístico elegante, gracias al patrón del vestido y a los detalles de confección característicos de Avellaneda.

Se trata de un corte midi de escote off shoulder con volante plisado y corte a la cadera, "diseñado para aportar un toque elegante a tus eventos", tal y como destaca la tienda online del creador.

La falda fluida realza la silueta sin resultar excesivo y proporciona un movimiento encantador. Asimismo, logra equilibrar el protagonismo del estampado, de modo que el conjunto resulta armónico y favorecedor.

Por las características del diseño, es ideal para ocasiones especiales y salidas elegantes. También es perfecto para quienes buscan un vestido que combine estilo y sofisticación.

Si te ha gustado el vestido y te animas a hacerte con él, será mejor que te des prisa: está rebajado y cuesta tan solo 52,90 euros. Además, quedan pocas unidades.

No es la primera vez que Ana Obregón apuesta por la moda española para sus apariciones públicas, pero este atuendo refuerza una tendencia clara: la de apoyarse en diseñadores nacionales con un discurso propio y muy reconocible, como es el caso de Juan Avellaneda.

Vestido 'Off Shoulder de tul verde', de Juan Avellaneda. Juan Avellaneda.

Vuelve el 'military print'

En los últimos años, Juan Avellaneda se ha consolidado como una figura influyente en el sector, tanto por sus colecciones como por su presencia mediática, y su estética fusiona la sofisticación clásica con un punto lúdico y teatral que encaja bien con la personalidad expansiva de Ana Obregón.

El entendimiento entre diseñador y musa se nota en los detalles. El estampado militar, tradicionalmente asociado a la estética casual y al streetwear, se eleva en este caso a un contexto casi festivo, perfecto para un evento de día o un acontecimiento social de media tarde.

La elección de complementos llamativos, en acabado dorado, resulta el contrapunto perfecto para el estilismo. De este modo, el conjunto transmite una idea clara: se puede arriesgar con el estampado sin renunciar a la elegancia.

Desde el punto de vista de las tendencias, cabe recordar que la primavera llega marcada por la mezcla de estampados de carácter fuerte con cortes sencillos y líneas limpias.

Frente a la sobriedad extrema de temporadas anteriores, gana peso una moda que reivindica la personalidad, el color y la capacidad de comunicar a través de la ropa. En ese contexto, el military print se reinterpreta como símbolo de fuerza y determinación, más que como una mera estética utilitaria.