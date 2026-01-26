Gema López encuentra en su firma de ropa el vestido de estampado floral ideal para combinar con botas 'cowboy'

Gema López (80 años) continúa imparable con su firma de ropa, Ne&Nu. La periodista ha compartido a través de unos stories de Instagram que ha añadido nuevos modelos al catálogo de la marca.

"Por fin han llegado mis favoritos", ha escrito recientemente Gema en Instagram. Un vídeo que ha grabado precisamente enfundada en un estilismo de la nueva colección de su marca.

El modelo por el que se ha decantado la televisiva recibe el nombre de Nico. Se trata de un vestido maxi estilo boho.

Entre otros aspectos, destaca por un bonito estampado floral en tonos azules y crudos inspirados en motivos vintage.

Gema López, en un 'story' de Instagram.

Además, presenta un escote en V con botonadura en el pecho, cordón en la cintura, mangas largas abullonadas con puño elástico y falda larga con detalle de volantes.

Disponible entre las tallas XS y L, el vestido Nico de la nueva colección de Ne&Nu se encuentra situado actualmente por un precio de 77,50 euros.

Cierto es que, a priori, se trata de un modelo ideal para verano. Eso sí, combinado con el calzado y los accesorios adecuados puede ser una pieza estupenda de cara al otoño o el invierno.

Gema ha compartido su story de Instagram con el vestido. Sin embargo, no ha dejado ver cómo ha completado el resto de su look.

El modelo Nico de Ne&Nu

EL ESTILO de EL ESPAÑOL, no obstante, recomienda añadir al vestido de estampado floral unas botas tipo cowboy en color camel, dando así paso a un outfit tipo country.

En cuanto a los complementos, un acierto rotundo sería anillos, pendientes y pulseras tipo minimalistas en dorado. Aunque también podría verse como una alternativa perfecta el hecho de no añadir accesorio alguno.

Sea como fuere, Gema López ha vuelto a demostrar que es un referente en la moda así como lo es en la pequeña pantalla.

Ne&Nu es una marca de ropa estilo boho en la que la colaboradora del extinto Sálvame figura como administradora única. "Porque hay personas que aparecen en tu camino en el instante preciso y te aportan la sensación de haber estado siempre junto a ti y te enseñan a ver lo que tú no has visto", se puede leer en la web.