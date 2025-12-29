Corre a Zara y hazte con la nueva chaqueta de Rocío Osorno: botones metálicos y por menos de 90 euros

Rocío Osorno (38 años), al igual que buena parte de los españoles, se encuentra de vacaciones por Navidad.

La influencer, así, se ha tomado unos días de descanso en su apretada agenda profesional. Eso sí, no ha dejado de compartir sus mejores propuestas estilísticas para estas fechas a través de sus redes sociales.

Recientemente, Osorno ha sacado a la luz un post deseando felices fiestas. Lo ha hecho enfundada en un outfit del que ella misma ha desvelado todo lujo de detalles.

La sevillana ha confiado, una vez más, en Zara. En concreto, se ha hecho con una cazadora que promete convertirse en un must en el armario de sus seguidoras.

Rocío Osorno, en un 'story' de instagram.

Se trata de una chaqueta corta de cuello alto y manga larga. Destaca por los bolsillos de vivo en delantero.

Su característica más especial, eso sí, es su cierre frontal cruzado con botones metálicos, haciendo de este modelo uno completamente distinto a cualquier otro que se le pueda asemejar.

Rocío convierte en oro todo lo que toca y la cazadora de Zara ya está práctiamente agotada en la página web.

Apenas quedan tallas en stock al cierre de este artículo, por lo que todas aquellas que quieran copiar el modelo a Osorno deberán hacerlo lo más rápido posible.

El precio de la chaqueta es de 89,95 euros, aunque cierto es que faltan apenas dos semanas para las rebajas de invierno. Entonces, es previsible que la cazadora vea su valor reducido.

Tampoco ha pasado desapercibido el resto del look. Rocío le ha añadido a su cazadora negra de Zara unos pantalones de traje tipo bermuda de la colección pasada. Su corte baggy está a la orden del día.

El broche final del look lo ha aportado el calzado. Osorno, en concreto, se ha decantado por unas botas marrones de Zara.

El modelo, de caña alta, presenta un detalle de pespunte en el cuerpo. Destaca, eso sí, por su tira ancha con hebilla metálica en el lateral.

Finaliza con un cierre mediante cremallera con tirador. Tiene acabado en punta y la suela de tacón no supera los ocho centímetros.

Desafortunadamente, las botas marrones que Rocío Osorno ha lucido en este look se encuentran completamente agotadas en la web de Zara así como en tiendas físicas.

No obstante, teniendo en cuenta su precio -69,95 euros- y su diseño y estampado, es posible encontrar modelos similares en la propia tienda de Inditex o en otras firmas low cost parecidas.