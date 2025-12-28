Violeta Mangriñán despedirá el año 2025 con un pijama de Intimissimi por menos de 60 euros

Violeta Mangriñán (31 años) vuelve a los titulares, y esta vez, por uno de sus looks. La influencer ha compartido en su perfil de Instagram un vídeo con el estilismo elegido para Nochevieja y ha encantado a sus seguidoras.

La valenciana tiene claro que muchas veces no se trata de un look en el que la lentejuela sea la protagonista; también puede ser un buen pijama o una ropa interior que llame la atención.

El rojo en Fin de Año siempre es sinónimo de buena suerte, y Mangriñán propone varias opciones para brillar en la última noche del año. Sin embargo, también ha destacado la elección que ha hecho para despedir el año: un pijama de cuadros perfecto para estar cómoda y calentita.

Violeta Mangriñán continúa demostrando su habilidad para combinar estilo y comodidad, esta vez con un guiño a la moda loungewear masculina.

La influencer ha incorporado a su repertorio navideño un pijama largo confeccionado en suave algodón cepillado, un material que no solo garantiza confort absoluto, sino que también aporta un aire sofisticado a las prendas de descanso.

El pijama de Intimissimi se presenta en un estampado de tartán rojo, un clásico que nunca pasa de moda y que da carácter a un conjunto pensado para relajarse sin perder estilo.

La camisa del pijama se distingue por detalles cuidados que marcan la diferencia: un bolsillo delantero con un simpático parche de osito de peluche añade un toque divertido y juvenil, equilibrando la sobriedad del tartán y acercando la prenda a la tendencia de loungewear con personalidad.

Este tipo de detalles son los que permiten que un pijama deje de ser simplemente funcional y se convierta en un elemento de moda que se puede lucir con orgullo, incluso en el entorno doméstico o en encuentros informales con amigos y familiares.

Pijama largo de tartán en lona gasa. Intimissimi

El conjunto incluye un suéter con solapas, diseñado con una botonadura central que facilita el ajuste y aporta un acabado clásico y atemporal. Su corte regular asegura un ajuste cómodo y favorecedor, adaptándose a diferentes tipos de silueta sin sacrificar libertad de movimiento.

Este diseño es de Intimissimi y, aunque el look que ha elegido Violeta está agotado en la web, todavía se puede encontrar en sus tiendas físicas.

La combinación de estos elementos hace que la prenda sea ideal para quienes buscan comodidad sin renunciar a un toque de estilo cuidado.

Una vez más, Violeta da rienda suelta a la comodidad, con un estilismo perfecto para despedir el 2025, donde los pijamas son los verdaderos protagonistas.