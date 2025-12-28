María Pombo se apunta al 'urban style' con esta chaqueta de EME Studio, ideal para los looks más desenfadados

María Pombo (31 años) se encuentra en la recta final de su embarazo y está más activa que nunca en sus redes sociales.

La influencer ha compartido un vídeo en el que cuenta cómo se encuentra en la semana 38 de gestación y ha destacado que lo peor para ella no es el embarazo, sino la incertidumbre.

Convertida en una de las grandes referentes de lifestyle en redes sociales, Pombo no deja de mostrar su día a día.

Sin embargo, en esta ocasión ha sido la lente de la cámara de su marido, Pablo Castellano (37), la que ha captado a la influencer disfrutando de un rato con sus hijos en el jardín de casa.

Lo que más destaca de esa imagen es el look que presenta Pombo para estar en casa: un jersey/chaqueta de la firma EME Studios, una marca que ya triunfa entre los creadores más jóvenes del mundo digital.

María Pombo con chaqueta de EME Studios. Instagram

María Pombo ha elegido uno de los bestsellers de la marca para pasar tiempo en casa y más ahora que han bajado las temperaturas. Se trata del jersey/chaqueta de punto con cremallera Thrill Falcon, una prenda exterior bicolor que ya es objeto de deseo de muchas expertas en urban style.

Con un precio de 95 euros y disponible en varios colores, esta prenda se posiciona como una opción versátil y muy atractiva dentro del armario de entretiempo.

Confeccionada en 100 % algodón, la chaqueta destaca por su tejido de punto pesado, que aporta estructura, calidad y una caída impecable. Este tipo de material no solo garantiza confort, sino que eleva la prenda y la aleja del punto tradicional más liviano, convirtiéndola en una pieza con presencia y carácter.

Uno de los grandes aciertos del diseño es el detalle de la cremallera metálica, que introduce un punto urbano y funcional, permitiendo llevar la chaqueta abierta o cerrada según el estilismo o el momento del día.

A ello se suman los gráficos con estructura jacquard, un elemento distintivo de la firma que aporta textura y profundidad visual al conjunto, convirtiendo la prenda en algo más que un básico. Los puños ajustados equilibran el volumen del corte y aportan un acabado pulido, reforzando la sensación de diseño bien pensado.

Thrill Falcon - Jersey de punto con cremallera. EME Studios

El logotipo gráfico de Eme Studio, integrado de forma sutil pero reconocible, actúa como sello de identidad y confirma el carácter aspiracional de la prenda.

María Pombo demuestra, una vez más, su habilidad para elegir piezas que encajan a la perfección con su estilo, aunque aparentemente no lo sean: cómodo, actual y con un punto sofisticado.