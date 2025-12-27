El 'little black dress' nunca falla: ficha este económico modelo que Marta Lozano ha encontrado en la firma Kiabi

En plenas fiestas navideñas son muchas las que no encuentran en su armario estilismos que lucir en los distintos eventos a los que acuden.

Así, las compras de ropa se convierten en el escape de la mayoría. No obstante, cierto es que el precio a pagar por looks de categoría suele ser demasiado elevado.

Marta Lozano (30 años) ha demostrado recientemente que el lujo y la elegancia no tienen por qué ir relacionados con un alto desembolso económico, tal y como ha dejado entrever en uno de sus últimos posts de Instagram.

La influencer ha lucido un little black dress. Se trata de un clásico que nunca falla. Y más aún teniendo en cuenta que en estas fechas es necesario recurrir a prendas con las que sentirte completamente cómoda.

Lozano, en esta ocasión, ha apostado por una firma low cost como es Kiabi. Un modelo corto de tirantes finos ajustables que cuenta con un gran lazo decorativo en el escote, convirtiendo este vestido en una opción diferente a cualquier otra que se le asemeje.

La pieza que ha lucido recientemente Marta en su perfil de Instagram se encuentra disponible entre las tallas XS y XL. ¿Su precio? El vestido está situado en 25 euros, por lo que no hay excusa alguna para no hacerse con el mismo modelo de la influencer.

Vestido corto negro de Kiabi.

El frío reina buena parte del país. De ahí que ella misma haya añadido a su vestido negro unas medias en el mismo tono. Además, ha incluido una serie de joyas plateadas.

Ha añadido a su look un collar y unos anillos a juego, dando todo el protagonismo al little black dress.

Marta Lozano no ha mostrado el calzado que ha lucido. Sin embargo, EL ESTILO de EL ESPAÑOL recomienda combinar el modelo con unas botas negras de caña alta. También sería una buena opción añadir al vestido unos botines.

Sobre la firma

Kiabi es una cadena de ropa barata creada en 1978 por Patrick Mulliez, hijo de Gerard Mulliez, creador de Alcampo, con el objetivo de ofrecer moda a precios bajos. Kiabi llegó a España en 1933 y empezó a abrir grandes superficies comerciales en parques comerciales situados en la periferia de las ciudades.

El proceso de crecimiento y expansión de Kiabi ha sido largo y costoso debido a la alta competencia.

Actualmente, la compañía opera con más de 50 tiendas en el mercado español situadas en parques y en centros comerciales.