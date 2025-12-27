El exclusivo abrigo de Ana Obregón, perfecto para conquistar el invierno: con zorro blanco y de firma italiana

Un año más, Ana Obregón (70 años) se convierte en la protagonista de la Navidad. La bióloga no solo ha abierto las puertas de su casa para mostrar la decoración navideña, sino que también ha enseñado uno de sus lugares favoritos: su jardín.

Obregón tiene claro que las redes sociales no solo sirven para mostrar publicidad, sino también para convertirse en un referente de estilo en muchas ocasiones, y eso es justo lo que ha ocurrido esta vez. Anita ha compartido con sus seguidoras uno de sus nuevos fichajes: una chaqueta con pelo natural que le ha conquistado.

Se trata de una Parka elegante con zorro blanco de Finlandia, desmontable, de la firma Amorak. Aunque no es una prenda al alcance de todos los bolsillos, se convierte en uno de los exteriores más bonitos del invierno y, además, imprescindible para los días de frío.

Ana Obregón siempre ha sabido combinar estilo y sofisticación en sus looks, y ahora se suma a la tendencia de la moda versátil con la Parka Elegante de la firma italiana. Este diseño, disponible en tres colores -negro noche, verde bosque y beige- y con un precio de 1070 euros, se ha convertido en un imprescindible para quienes buscan darse un capricho en Navidad.

Está confeccionada en 100% algodón impermeable, su exterior protege de la lluvia y el viento, mientras que el forro interior de zorro auténtico garantiza una calidez excepcional durante los meses más fríos.

Ana Obregón con una parka de Amorak. Instagram

Lo más destacado es que este forro es completamente extraíble, transformándose en un chaleco independiente. Así, la parka se adapta a distintas estaciones y situaciones, pasando de ser una prenda cálida de invierno a un elegante chaleco ligero para primavera.

Su diseño incluye un cuello alto estructurado, que aporta sofisticación, y bolsillos laterales ocultos que mantienen la silueta limpia y elegante. El cierre frontal combina cremallera con botones a presión, asegurando un ajuste perfecto y práctico.

El concepto "un jefe, tres temporadas" resume a la perfección la filosofía de esta parka, según la firma. Durante el invierno, el forro de zorro integrado proporciona calidez y protección. En el entretiempo, la parka ligera resulta ideal para días frescos pero no fríos. Y cuando llega la primavera, el chaleco extraíble ofrece un look versátil, moderno y refinado.

Con esta prenda, Ana Obregón demuestra que la moda no solo debe ser estética, sino también con personalidad. Esta prenda permite disfrutar de cada temporada con estilo, adaptándose a cualquier plan, clima o situación.