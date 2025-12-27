Este es el abrigo de cuadro escocés que mejor te protegerá del frío, palabra de Nieves Álvarez

Nieves Álvarez (51 años) vive un momento dulcísimo a nivel personal, tras anunciar su boda con el empresario libanés Bill Saad (55). Por si esto fuera poco, en el plano laboral brilla con luz propia con su programa Flash Moda, que se emite en La 2 cada domingo.

Pero si hay una vertiente donde, directamente, no conoce rival, ésa es la moda. En el último post de Nieves Álvarez en Instagram, el verdadero protagonista no es un vestido de alfombra roja ni una pieza de alta costura, sino un abrigo.

La prenda en cuestión es el Manech Coat, firmado por la marca española Manech y valorado en 398 euros. La web de la firma define así la pieza: "El Manech Coat representa la evolución natural de un diseño convertido en símbolo".

"Concebido para la mujer que entiende el lujo como una forma de expresión silenciosa, esta pieza reinterpreta la esencia de Manech con una nueva sensibilidad".

"Diseñado y confeccionado a mano en España, está realizado en lana 100 por 100 y elaborado con un tejido de cuadros escoceses exclusivo, creado por Manech", se continúa explicando.

Más allá del texto, conviene destacar la mezcla de tradición -el cuadro escocés, el patrón estructurado- con una modernidad que se percibe en el largo, en la caída y en la forma en que manda sobre el resto del look.

Desde hace años, la modelo ha pulido un estilo propio que se reconoce al instante: sastrería impecable, abrigos con carácter, monocromos potentes, grandes pendientes o un solo elemento joya, y esa manera de caminar que hace que todo parezca más elegante de lo que ya es.

En televisión, al frente de Flash Moda, suele apostar por vestidos de líneas limpias y trajes que marcan hombro y cintura.

El abrigo de Nieves Álvarez.

Álvarez lleva años actuando como embajadora de facto de la moda española, tanto en sus colaboraciones con firmas consolidadas como en su apoyo a proyectos jóvenes y de autor.

Si con The Extreme Collection ha demostrado cómo una chaqueta puede elevar cualquier look, ahora con Manech subraya el papel del abrigo como pieza clave de un armario que aspira más a la longevidad que al trending topic.

Manech, por su parte, se ha consolidado en tiempo récord como una de las firmas de abrigo y chaqueta más interesantes del panorama made in Spain.

La historia de Manech

Nacida en 2022 bajo la dirección creativa de Victoria Carlota Terceño, la marca se define como una casa especializada en piezas de lana y piel 100 por 100 confeccionadas en España, con vocación de fondo de armario y un punto de exclusividad muy marcado.

El nombre hace referencia a una raza de oveja francesa, guiño directo a la materia prima con la que trabajan y a su obsesión por los tejidos nobles: lanas puras, napas de cordero, ante, e incluso mezclas con cashmere en algunos modelos.

Su diseño estrella fue la Manech 001, una chaqueta-abrigo de patrón registrado que la firma concibió como prenda-identidad: una pieza reconocible desde lejos.

El proyecto nace, además, con una vocación clara de reindustrialización textil: Manech trabaja con fábricas y artesanos de zonas de tradición que habían ido perdiendo actividad, buscando demostrar que todavía es posible hacer producto de altísima calidad en territorio nacional y a precios razonables.

Sus clientas -entre las que figuran, además de Nieves, nombres como Sassa de Osma (37) o Eugenia Silva (49)- responden precisamente a ese perfil que la propia fundadora describe: mujeres elegantes, discretas, que saben invertir bien su dinero y que valoran tanto el patronaje.