Los zapatos dorados más bonitos (y cómodos) los tiene Adriana Abascal: son de su propia firma

"Empieza a parecerse mucho a la Navidad...", postea en las últimas horas la modelo mexicana Adriana Abascal (55 años), al tiempo que presume en la instantánea de un zapato especial: el modelo Mary Jane.

Este último look viral de Adriana Abascal en Instagram vuelve a confirmar que, en su caso, los zapatos son un complemento indispensable.

La ex Miss México posa con unos Mary Jane dorados de tacón medio y pulsera al empeine, firmados por Maison Skorpios, su propia marca de calzado de lujo con base en París y producción artesanal en Italia.

El diseño, que se vende por 545 euros y está disponible en varias tallas y colores, condensa a la perfección su estilo: sofisticado y muy femenino.

Estos Mary Jane de piel dorada responden a una silueta clásica -punta ligeramente redondeada, hebilla fina, tacón bloque de altura media-, pero reinterpretada con un brillo metalizado.

El tacón ancho les da estabilidad y, sobre todo, comodidad. Son zapatos para caminar por París, entrar en un restaurante o subir escaleras sin renunciar a la elegancia.

Esa combinación de comodidad y lujo es clave en el armario de Adriana Abascal, que acostumbra a mezclar vestidos muy trabajados con calzado práctico.

La historia de la firma

El zapato modelo Mary Jane que luce Adriana Abascal.

Skorpios –o Maison Skorpios, como se presenta en el universo fashion internacional– nació precisamente de esa obsesión por el calzado.

A punto de cumplir 50 años, Adriana Abascal decidió lanzar su propia firma de zapatos "sofisticados, elegantes y atemporales", ideados por ella misma y confeccionados artesanalmente en Italia.

El proyecto se presentó en 2020 como una marca con "un pie en Latinoamérica y otro en la cultura italiana", uniendo sus raíces mexicanas con el savoir faire de los talleres de la zona de Marche y Toscana.

La base creativa y comercial se fijó en París, ciudad que la propia Abascal convirtió en escenario de presentaciones y fiestas en torno a la marca.

Desde el principio, Skorpios se definió como una firma de lujo contemporáneo con vocación timeless: modelos pensados para durar años en el armario, más allá de la tendencia puntual.

La colección se ha ido construyendo alrededor de grandes clásicos -botas altas, sandalias de tiras finas, salones de punta afilada, bailarinas- reinterpretados con detalles potentes como hormas muy trabajadas, talones esculturales o combinaciones de colores.