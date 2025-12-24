Paula Echevarría conquista las fiestas con la chaqueta de lentejuelas de la nueva colección de Zara

Un total look en negro nunca falla, y si no, que se lo digan a Paula Echevarría (48 años). Estas fechas tan especiales son el momento perfecto para elegir las prendas más llamativas de nuestro armario y lograr que nuestros outputs brillen por encima de todo.

El negro, el rojo, las lentejuelas o las prendas satinadas son las favoritas durante estos días, y la influencer asturiana lo sabe. Una chaqueta de lentejuelas se ha convertido en la protagonista de uno de los últimos looks de Echevarría.

Después de un año en el que sus mejores estilismos no han pasado desapercibidos, Paula ha querido demostrar que hay prendas que nunca pasan de moda y esta chaqueta de Zara es la muestra definitiva.

Paula Echevarría vuelve a demostrar su talento para combinar tendencias con estilo personal y, en esta ocasión, ha apostado por una chaqueta de lentejuelas de Zara que no ha pasado desapercibida.

Paula Echevarría con una chaqueta de Zara. Instagram

Con un precio de 59,95 euros, esta prenda se convierte en la opción perfecta para quienes buscan añadir un toque de brillo y sofisticación a cualquier look sin complicaciones.

La chaqueta cuenta con un elegante cuello en pico que estiliza el escote y aporta un aire moderno y femenino. Las mangas largas incluyen hombreras que estructuran la silueta y refuerzan la presencia de la prenda, mientras que los puños incorporan cremalleras ocultas, un detalle funcional y discreto.

El cierre frontal se realiza mediante corchetes invisibles, garantizando un acabado limpio y minimalista que deja que el protagonismo recaiga en el brillo de las lentejuelas.

Otro detalle que aporta movimiento es la abertura en la espalda del bajo, que combina estilo y comodidad. Esta característica permite que la chaqueta se adapte con facilidad a distintos tipos de cuerpo y estilismos, ya sea sobre un vestido o un pantalón de vestir, como es el caso de este look.

Chaqueta Manga Volumen Lentejuelas. Zara

Las lentejuelas están distribuidas de manera muy cuidada por toda la prenda, reflejando la luz de forma sutil y elegante, lo que convierte a esta chaqueta en un must-have para ocasiones especiales o para quienes quieren aportar un toque festivo a su vestuario en estas fechas.

Con esta elección, Paula Echevarría se confirma como una de las mujeres mejor vestidas del año y demuestra que no siempre es necesario elegir la firma más lujosa, sino la que mejor se adapta al look que queramos para las fiestas. Esta chaqueta de Zara ya se ha convertido en objeto de deseo para todas las expertas.