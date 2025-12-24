Lucía Pombo resiste las bajas temperaturas con este jersey de estampado jacquard y esta capa larga de Lloyd's

Lucía Pombo en la inauguración de la Casa Atlántica de Mar de Frades. Gtres

La comodidad es una de las características fundamentales para muchas personas a la hora de vestir. Y más aún teniendo en cuenta las bajas temperaturas que acontecen en estos momentos en la mayor parte del país.

Lucía Pombo (36 años), consciente del impacto que tienen los looks que comparte a través de sus redes sociales, ha sacado a la luz unos stories de Instagram en los que desvela los detalles de su estilismo.

Un outfit básico a la par que cómodo que promete convertirse en un must en el armario de muchas de sus seguidoras.

La mayor de las hermanas Pombo ha confiado en la firma Lloyd's. En primer lugar, Lucía ha enlazado en la fotografía de Instagram la prenda de punto por la que se ha decantado recientemente.

Lucía Pombo, en un 'story' de Instagram.

Se trata de un jersey de manga larga con cuello caja. Presenta un color gris combinado con un estampado tipo jacquard.

En cuanto al tallaje, oscila entre la 36 y la 48, lo que permite que toda aquella que haya caído rendida ante el modelo de Lucía Pombo pueda hacerse con él. ¿El precio? Está situado en 89,99 euros.

No es necesario que elijas el gris si no te termina de convencer. Lloyd's ofrece el mismo jersey en un color verde kaki. En cuanto al importe económico, no hay variación alguna entre tonos.

El jersey no ha sido la única pieza que la empresaria ha encontrado en la firma de ropa. Lucía, así, también ha escogido una capa larga de Lloyd's. Una prenda que, invierno tras invierno, se convierte en un auténtico must en el armario de todas.

Lucía Pombo, en un 'story' de Instagram.

En el caso de Pombo, se trata de una capa larga lisa ideal para la lluvia y destaca por la combinación de los colores kaki y marrón chocolate. Según ella misma ha desvelado en su perfil de Instagram, se ha convertido en una prenda de ropa fundamental para esta temporada del año.

Disponible entre las tallas 36 y 44, es posible hacerse con ella por un precio de 140 euros.

Cabe recordar que ambas prendas prometen ver su precio reducido en las próximas semanas, teniendo en cuenta que las rebajas de enero comienzan el día 7.

Los tonos verdes y marrones han completado el resto del look de Lucía.

La hermana de María Pombo (31) ha lucido unos pantalones en color kaki y unos botines lisos en marrón chocolate. Ambas prendas son ideales para añadir a cualquier tipo de estilismo.