Laura Escanes presume de su nuevo abrigo de pelo: a la venta en Zalando por 200 euros

Laura Escanes (29 años) llega a final de año en un momento muy dulce de su carrera. La influencer y presentadora volverá a repetir como una de las caras de las Campanadas en TV3, acompañando a Miki Núñez (29), lo que reafirma su buena racha profesional y su presencia constante en la televisión catalana.

Con esta energía positiva, Laura ha compartido recientemente en sus redes sociales un look que no ha pasado desapercibido y que demuestra que, además de ser una referencia en lifestyle, sabe elegir prendas de temporada con estilo en estas fechas tan importantes.

En su última publicación, la catalana ha apostado por un abrigo que se ha convertido en el centro de todas las miradas. Se trata de la chaqueta beige gruesa de Stefanel, disponible en Zalando por 205 euros.

Se trata de una pieza pensada para enfrentar los días más fríos sin renunciar a la elegancia. La elección de Laura no es casual:el diseño amplio de la prenda garantiza comodidad y movimiento, permitiendo combinarla tanto con jerséis de punto como con vestidos de temporada.

Laura Escanes con un abrigo de Stefanel en Zalando. Instagram

Este abrigo también destaca por su material de piel sintética, que ofrece un tacto agradable y un acabado que simula la suavidad de la piel natural, pero con una ética más consciente y moderna.

Además, su textura gruesa proporciona un extra de calidez, perfecto para los meses de otoño e invierno, cuando las temperaturas bajan y el estilo no tiene por qué sacrificarse por la funcionalidad. Laura lo luce con naturalidad, demostrando que es posible combinar comodidad y glamour sin esfuerzo.

Este abrigo presenta un corte amplio, se complementa con líneas limpias y con una paleta de color neutra que facilita el juego con otras prendas y accesorios. La versatilidad de esta pieza hace que sea un fondo de armario ideal.

Abrigo de invierno- light beige de Stefanel. Zalando

Laura Escanes lo combina con básicos de su vestuario diario, mostrando cómo una sola prenda puede convertirse en el elemento diferenciador de un outfit completo.

Además, la influencer ha sabido integrar el abrigo en un estilismo cuidado que refleja su gusto por la moda contemporánea. También incluye en este estilismo unas botas UGG que son perfectas para poner la guinda del pastel a un outfit de temporada.

Con esta elección, Laura Escanes reafirma su capacidad para combinar moda con gran personalidad. Este abrigo que puedes adquirir en Zalando es una inversión accesible y elegante para quienes buscan enfrentar el invierno con estilo.