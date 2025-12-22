Confirmado por Dua Lipa: los 'total looks' son un infalible en las fiestas navideñas

Cuando no sepas cómo vestir, apuesta por un total look. No es una regla escrita, pero sí una solución al momento de elegir outfit. Un infalible de cara a las Fiestas, como confirma la cantante Dua Lipa (30 años) en una de sus últimas publicaciones en redes sociales.

En su visita a México, en víspera de la Navidad, la artista se ha mostrado con un dos piezas que sirve de inspiración para esta temporada de celebraciones. Un outfit versátil que, dependiendo de los complementos con los que se combine, puede llevarse de día o en un evento de noche.

Dua Lipa ha elegido un diseño de Chanel, de cuadros y en tonos marrones, dos características que siguen las tendencias del momento. Está formado por una chaqueta tipo crop y con el bajo desgastado, de manga larga y cuello negro levantado. Un diseño que se completa con un bolsillo falso y una doble botonadura en dorado.

Respecto a la pieza inferior, es un pantalón recto de pinzas, que sigue la estética de los clásicos looks working.

La cantante británica ha elegido uno de los primeros diseños del nuevo director creativo de la maison francesa, Matthieu Blazy, que forma parte de la colección Primavera-Verano 2026. El look, no obstante, también es un 10 en Otoño-Invierno. Solo habría que sumarle un abrigo para hacer frente a las bajas temperaturas de la temporada.

El traje de Chanel que ha elegido Dua Lipa. Chanel

Una propuesta que, tal y como indica la firma en su página web, es "una conversación imaginaria con la inolvidable Gabrielle Chanel y un retorno a su estilo masculino-femenino, así como a sus tejidos fundamentales: el tweed, el jersey y la seda. Reelaborados, recortados y reinterpretados".

El total look por el que se ha decantado Dua Lipa se concibe así como una reinterpretación del clásico traje. Una apuesta no solo de las grandes casas de moda. También de marcas más pequeñas y low cost a las que se puede recurrir de cara a las Fiestas.

Volviendo al impecable look de Dua Lipa, la cantante ha combinado el traje con unos elegantísimos stilettos en color negro, firmados por Christian Louboutin. Como complementos, un bolso en azul marino que ha llevado al hombre y con el que ha conseguido un punto de color.

En cuanto a las joyas, la intérprete de One Kiss ha preferido el minimalismo y únicamente ha llevado su anillo de compromiso. El toque final se lo ha dado su melena, suelta y al natural.