De las Campanadas a 'El Hormiguero': Alejandro de Miguel recicla el diseño más icónico de Cristina Pardo

La periodista Cristina Pardo (48 años) ha vuelto a confiar en el diseñador manchego Alejandro de Miguel (42) para dar una nueva vida a uno de los looks más recordados de su carrera: el vestido rojo con transparencias y pedrería que lució durante las Campanadas 2023 de La Sexta para dar la bienvenida al 2024.

Aunque este año Atresmedia ha decidido eliminar Las Campanadas de este medio—dejando todo el protagonismo a Cristina Pedroche (37)— la presentadora no ha querido renunciar a su pequeño ritual personal: reencontrarse con el diseñador del traje que la hizo brillar en una de sus noches favoritas del año.

En un ejercicio de moda circular y alta costura, Alejandro de Miguel ha transformado aquel vestido icónico en un esmoquin rojo, elegante y funcional, adaptado a las necesidades de la presentadora para su aparición televisiva en El Hormiguero.

Fue el pasado jueves, 18 de diciembre, cuando los espectadores pudieron ver a Pardo con este diseño especial, que ella misma compartió en sus redes sociales.

"Fotojueves. Hoy, con espectacular vestido de Alejandro de Miguel, que ha utilizado como punto de partida un vestido que me hizo para las Campanadas. Es precioso y punto", ha escrito la periodista en su cuenta de Instagram junto a un carrusel de fotografías donde se puede ver el antes y el después de la transformación.

El proceso ha respetado los elementos originales del vestido —como la pedrería artesanal de puños y cuerpo— integrándolos en una chaqueta estructurada que conserva la fuerza y personalidad del diseño inicial.

“Me hacía especial ilusión convertir un recuerdo tan bonito en una prenda que Cristina pueda seguir disfrutando”, ha afirmado el diseñador. “La moda también puede ser memoria, reinvención y sostenibilidad”.

Con este gesto, Pardo reafirma su vínculo con la firma y su apuesta por la moda hecha en España, artesanal y con identidad propia.