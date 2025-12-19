Estas son las botas de Dulceida que necesitas para no pasar frío este invierno: no son aptas para todos los bolsillos

En pleno invierno, cuando la comodidad se convierte en una prioridad, el calzado adquiere un papel protagonista en cualquier estilismo, y Dulceida (36 años) lo sabe.

La catalana, una de las creadoras de contenido más influyentes de nuestro país, lo ha demostrado una vez más en una de sus últimas publicaciones en Instagram.

La empresaria ha compartido una imagen paseando tranquilamente con su hija y, como siempre, la moda se coló de forma natural en su día a día.

Para la ocasión, Aida Domènech apostó por un calzado que combina comodidad, tendencia y lujo: unas botas planas de piel con borrego de Miu Miu que se robaron todo el protagonismo.

Esta elección encaja a la perfección con el momento vital que atraviesa y con su manera de entender la moda. Las botas en cuestión destacan por su diseño cuidado y funcional.

Confeccionadas en piel, presentan un forro interior de borrego que garantiza calor en los pies incluso en los días más fríos. La suela de goma y la plantilla (también de borrego) refuerzan esa sensación de comodidad absoluta, convirtiéndolas en una opción ideal para largas caminatas por la ciudad o planes relajados en familia.

Dulceida con botas de Miu Miu. Instagram

Su puntera en forma de almendra aporta un toque elegante y estiliza el conjunto, mientras que el cierre mediante cordones permite un ajuste cómodo y mucho más personalizado.

El color, denominado por la firma como Cannella, se sitúa dentro de una gama de marrón cálido que conecta directamente con las tendencias actuales, según Pantone.

Además, esta tonalidad resulta versátil y sofisticada, ya que combina fácilmente con prendas del día a día y encaja a la perfección en el armario de invierno de las expertas en moda.

Además, se trata de un diseño hecho en Italia, un sello de calidad que se aprecia en cada detalle del calzado. Si te han conquistado estas botas, debes saber que al recibirlas llegan en su correspondiente caja y una bolsa protectora, un detalle que eleva aún más el packaging.

Zapatos planos de piel con borrego. Miu Miu

El calzado está a la venta en Mytheresa por un precio de 1.200 euros. Las botas de Miu Miu se posicionan así como una inversión para quienes buscan un calzado funcional sin renunciar al diseño, aunque no aptas para todos los bolsillos.

Dulceida, una vez más, vuelve a marcar el pulso de las tendencias, demostrando que el lujo también puede formar parte de los momentos más sencillos y cotidianos.