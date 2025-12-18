Marta Lozano luce un estilismo elegido por su marido, Lorenzo Remohi, y enamora a sus seguidoras: los detalles del 'look'

Marta Lozano (30 años) se encuentra en una de las etapas más dulces de toda su vida. En cuestión de meses, la influencer dará la bienvenida a su segundo hijo en común junto a su marido, Lorenzo Remohi.

Por el momento, la valenciana sigue al pie del cañón con su rutina. Un día a día del que presume en su perfil de Instagram.

También saca a relucir Marta algunos de sus estilismos preferidos. Una suerte de looks que enamoran a todas sus seguidoras de redes sociales.

En esta ocasión, Lozano ha lucido un estilismo que ha escogido su propio marido, Lorenzo Remohi. Un outfit al más puro estilo navideño.

La influencer ha confiado en la firma Simorra para lucir una capa reversible de cuadros.

Por un lado es un paño de cuadros y por el otro, liso en color negro. Entre otros aspectos, destaca por su cuello alto, los bolsillos de parche y el cierre mediante botones a presión.

La prenda arrasa en la página web de la marca. Tanto es así que apenas quedan tallas en stock a día de hoy.

Lorenzo Remohi, con el 'look' de Marta Lozano.

En cuanto al precio, es posible hacerse con la misma capa que ha lucido Marta por 448 euros, aunque cierto es que hay prendas similares en otras firmas por un importe económico menor.

La pieza de abrigo se ha llevado buena parte de las miradas. Sin embargo, los accesorios también han sido un punto fuerte en el estilismo de Marta Lozano.

En esta línea, ha escogido un bolso de Simorra. Se trata de un modelo de piel tipo cubo con cierre ajustable con botón magnético interior. Además, presenta un asa corta y otra larga extraíble y ajustable.

El accesorio de Marta es en color vino. Sin embargo, también se encuentra disponible en la página web de la firma en negro y beige. Así, ninguna podrá resistirse ante uno de los bolsos estrella de la temporada.

A su look le ha añadido también una gorra negra tipo boina y unos guantes de piel en el mismo tono.

Sobre la firma

Simorra nace en 1978 de la mano de Javier Simorra, quien aprende el oficio directamente de su padre, un modisto barcelonés de oficio tradicional y pasión por la Ópera.

Javier Simorra decide crear a finales de los 70 una propuesta de moda que una el gesto elegante y el nivel de detalle de la costura que aprendió en casa, con una forma de confeccionar más actual y cercana al prêt-à-porter del momento.