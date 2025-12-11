Las botas Miu Miu de Chiara Ferragni que arrasan en las plataformas de lujo

St. Moritz es el destino habitual de Chiara Ferragni (38 años). Sobre todo en temporada de invierno y esquí. Ella misma, en su última publicación de Instagram, ha comentado que, como manda la tradición, ha elegido la ciudad suiza el Día de la Inmaculada Concepción, también festivo en Italia.

Allí, la creadora de contenido ha apostado por una serie de looks de invierno que conviene tener en el radar para copiar o imitar con piezas similares. Chiara Ferragni se ha convertido en una de las grandes prescriptoras de moda a nivel mundial y todo lo que luce es analizado con lupa.

De todos estos outfits destaca, en concreto, un calzado. Se trata de unas botas de caña alta firmadas por Miu Miu, una de las marcas que predomina en el vestidor de la empresaria.

Aunque no son del alcance de todo el mundo por su elevado precio, lo cierto es que las botas están arrasando en las plataformas de lujo. En algunas de ellas, el calzado cuelga el cartel de fuera de stock.

Son unas botas de caña alta, cuero y borreguito, ideal para climas fríos. Chiara Ferragni las ha elegido en color marrón, siguiendo así la tendencia de la temporada.

Chiara Ferragni con un 'look' blanco y las botas Miu Miu. Instagram

Su precio original ronda los 1.300 euros, pero a día de hoy, agotadas en las páginas de lujo, se pueden comprar de estreno en plataformas de segunda mano como Vestiaire Collective por 667 euros.

Actualmente, la maison italiana vende el mismo diseño, pero en distinto material. En su web está disponible el modelo de ante y borreguito por 1.350 euros. Aunque han sido diseñadas desde la talla 34 hasta la 42, en algunos de sus tamaños ha comenzado a agotarse.

"La actitud casual y la inspiración formal se alían en estas botas de media caña confeccionadas en ante con efecto envejecido y borreguillo. Los materiales y los colores interactúan con detalles contemporáneos para armonizar los contrastes", promocionan desde la web de Miu Miu.

Los 'looks' de Chiara

La influencer italiana ha utilizado las botas como complemento de diferentes looks, confirmando así que son un must de la temporada.

Las ha llevado como calzado de un outfit total brown, formado por un pantalón corto, medias, camiseta manga larga ajustada y abrigo de visón.

Chiara Ferragni también se ha decantado por las botas Miu Miu como elemento rompedor de un estilismo con aires románticos y en total white. Un outfit compuesto por un vestido con transparencias y encaje al que ha sumado un jersey en tono crema.