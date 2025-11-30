Si quieres una joya dorada con estilo, Victoria Federica tiene lo que estás buscando: el collar de eslabones favorito de las 'it' girls

Victoria Federica, en una imagen de sus redes sociales. @vicmabor

Victoria Federica de Marichalar (24 años) ha vuelto a demostrar por qué es uno de los nombres imprescindibles en el panorama fashion nacional.

La hija de la infanta Elena (61) y Jaime de Marichalar (62), referente del estilo joven y urbano con tintes de lujo relajado, ha convertido un sencillo look en una lección de moda gracias a un accesorio que ya es viral: el collar dorado que todas las it girls quieren llevar esta temporada.

La pieza en cuestión no pertenece a una marca cualquiera, sino a Aristocrazy, una de las firmas españolas de joyería más influyentes en el mercado actual.

Collar de eslabones de plata 925

El collar elegido por Victoria Federica es la Cadena de eslabones Calabrote. Un diseño clásico y actual a la vez que mezcla tradición joyera con un espíritu contemporáneo.

Está elaborada en plata de ley 925 bañada en oro amarillo de 18 quilates y cuenta con un diámetro de 45 centímetros. Una medida estándar, y perfecta, para lucirlo tanto con escote como sobre prendas básicas.

Además, el collar, cuyo precio es de 349 euros, se encuentra actualmente rebajado a 279,20 euros, lo que ubica a la pieza como objeto de deseo entre los amantes de la joyería low cost.

No cabe duda de que es un diseño de calidad, que sigue fiel a las tendencias y firmado por una marca de lujo accesible, ahora a un precio aún más atractivo.

Cadena de eslabones calabrote 45 cm de plata 925 bañada en oro amarillo de 18K, de Aristocrazy. Aristocrazy.

Collar de eslabones dorados

Este modelo calabrote -inspirado en los tradicionales eslabones marineros- ha regresado con fuerza este año como parte del resurgir de las joyas doradas de impacto.

Si hace unas temporadas mandaba el minimalismo extremo, el último año ha sido el del bold jewelry: piezas rotundas, con volumen y personalidad, diseñadas para elevar al instante cualquier conjunto.

Y si alguien sabe cómo llevarlas sin caer en excesos, esa es Victoria Federica. En su última aparición, la sobrina de Felipe VI (57) combinó el collar con un look sobrio: pantalón negro y una sencilla camiseta en color marrón. De este modo ha logrado que la joya acaparara toda la atención.

¿El resultado? Más llamativo, imposible. Un estilismo impecable, pulido y muy inspirador que confirma por qué sus elecciones, incluso las que hace en materia de joyería, se viralizan en cuestión de minutos.

Cadena de eslabones calabrote de plata 925 bañada en oro amarillo de 18K, de Aristocrazy. Aristocrazy.

2 collares en forma de Y

Pero más allá de las tendencias, el collar de Aristocrazy representa una de las grandes ventajas de esta temporada: la versatilidad del dorado.

Esta tonalidad funciona con prendas de diario -camisetas básicas, jerséis de punto, blazers rectos- y también con vestidos de noche o propuestas más sofisticadas para eventos.

En este caso, Victoria Federica ha sabido reinterpretar este accesorio de una manera magistral. Lo ha lucido con otro collar de las mismas características, que ha conectado gracias a un mosquetón en tonalidad plateada.

Con ello ha conseguido un efecto aún más poderoso: un collar en Y extralargo súper elegante y sofisticado.

Si este invierno estás buscando un collar dorado con estilo, rotundo y capaz de transformar tu armario, la elección de Victoria Federica deja poco margen de duda. Su joya favorita tiene nombre y apellidos… y también un irresistible descuento.