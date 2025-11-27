Estos son los modelos de gafas de sol preferidos de las famosas

Las gafas de sol han sido una de las tendencias clave en moda de este 2025 y lo seguirán siendo durante el 2026. De las pasarelas a la calle, se han convertido en una pieza clave del street style capaz de transformar cualquier estilismo.

Las famosas e influencesr las incorporan en a su día a día como accesorio indispensable. Hay infinidad de modelos, monturas, colores, tamaños. EL ESTILO de EL ESPAÑOL hace una selección de las preferidas de las celebrities.

Shades of style

Monturas llamativas y cristales teñidos que puedes llevar tanto en interiores como en exterior forman parte de este grupo. Se convierten en la opción perfecta para una reunión festiva o para pasear por un mercado navideño estas fiestas.

Uno de los modelos más especiales son las gafas Tory Burch, que son unas de las favoritas de Paula Echevarría (48 años), por ejemplo. Con monturas de metal ovaladas y un acabado pulido en un brillante color dorado claro, añaden un toque de elegancia a cualquier look.

The Luxe Edit

Para los amantes de la alta costura, Versace y Burberry tienen modelos ideales que combinan de materiales de lujo con elegantes detalles en dorado que aportan sofisticación sin renunciar a la comodidad.

Las Burberry BE4478 son una de las más demandadas. Captan la elegancia atemporal en un llamativo color beige a rayas. Las lentes marrones degradadas aportan un aura de misterio y encanto, mientras que el icónico estampado de cuadros adorna las varillas para darles un toque de estilo de diseño.

The Classics

Para las más clásicas, Ray-Ban y tiene los modelos atemporales que te harán brillar con confianza. Una apuesta segura para quienes buscan un básico infalible que combina con todo. Ideales para una comida con amigos o para disfrutar de un paseo invernal con estilo.

La reina Letizia (53) es fan incondicional de las Ray-Ban, en concreto del modelo aviador, que las tiene en todas sus variantes.

Letizia con gafas de aviador. GTRES

Made to move

Con sus monturas ligeras y las lentes polarizadas, son perfectas para acompañarte en cualquier actividad invernal, potenciarán tu look con fuerza y estilo.

