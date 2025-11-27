Isabelle Junot encarna la elegancia más absoluta con este vestido de Johanna Ortiz

En el mundo de la moda española, pocas figuras han logrado construir una identidad estética tan coherente y reconocible como Isabelle Junot (34 años). De ahí que no haya sido sorpresa que se haya decantado durante sus últimas vacaciones de ensueño por el vestido Largo Alma Bordada de Johanna Ortiz

La aristócrata, que en los últimos años se ha consolidado como uno de los referentes elegantes de la alta sociedad madrileña, ha demostrado una vez más su capacidad para elevar cualquier look sin perder autenticidad ni personalidad.

El diseño de Ortiz, de silueta larga y líneas orgánicas, se ha convertido en el mejor aliado de la esposa de Álvaro Falcó para un evento de renombre.

Los tonos borgoña y coral del vestido, junto con el despliegue casi pictórico del estampado hacen de este modelo un vestido esencial en el armario de la aristócrata. Isabelle entiende que las piezas con personalidad requieren equilibrio y ha demostrado que no es necesario imponerse para destacar.

También han destacado el escote profundo y la estructura definida del cuerpo de la pieza de ropa. En esta ocasión, ha apostado por accesorios contundentes, como collares de volúmenes generosos o pendientes escultóricos.

Isabelle Junot, una vez más, ha demostrado sobremanera que no todo el mundo puede presumir de tener tal gusto por la moda. La marquesa de Cubas, así, encarna una elegancia que busca permanencia.

Un estilismo que ya se ha robado las miradas de todas sus seguidoras y que promete volverse un must para los compromisos de todas ellas.

Sobre la firma

La firma Johanna Ortiz es hoy uno de los nombres más representativos del lujo latinoamericano a nivel internacional. Fundada en Cali, Colombia, la marca nació con una vocación clara: reinterpretar la feminidad a través de una mirada contemporánea profundamente conectada con la exuberancia y la riqueza cultural del país.

Su estética, reconocible a primera vista, combina siluetas fluidas, estampados vibrantes y una artesanía que dialoga con la tradición textil colombiana. Esta identidad, al mismo tiempo sofisticada y orgánica, ha posicionado a la firma como un referente del diseño consciente y con narrativa propia.

El éxito de la casa se sustenta, en gran medida, en la manera en que Johanna Ortiz ha sabido elevar técnicas artesanales a la categoría de lujo global. Las artesanas colombianas, muchas de ellas pertenecientes a comunidades que han encontrado en el oficio una vía de desarrollo, ocupan un papel central en la cadena creativa de la firma