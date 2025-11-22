Rocío Osorno luce el vestidazo de Zara para estas fiestas que tú también vas a querer tener en tu armario

Son muchas las que ya se encuentran buscando inspiración para la temporada de cenas de navideñas. Asi que las prescriptoras de moda ya se han puesto manos a la obra para ofrecer los mejores estilismos que se pueden lucir estas próximas fiestas.

Rocío Osorno (37 años), reina de la elegancia, es una de las que ya está trabajando al máximo para proporcionar a sus seguidores todo tipo de ideas para estar radiante en los eventos de las próximas semanas.

Sin ir más lejos, este jueves, 21 de noviembre, ha mostrado uno de los looks que ella misma ha elegido para una importante cena que tenía Sevilla, de un proyecto que lleva meses preparando y del que, de momento, no ha querido dar más detalles.

Rocío Osorno en sus redes sociales. Instagram

El diseño que ha llevado es uno de esos vestidazos que Zara ha puesto a la venta en su sección 'Fiesta'. Una pieza espectacular, al nivel de las alfombras rojas, con el que la sevillana ha dejado a todos sin palabras.

En la web de Zara se puede encontrar bajo el nombre de vestido midi mesh halter brillos. Se trata de un vestido midi, en color beige, confeccionado en tejido mesh con cuello halter ajustable con botones y hombros descubiertos.

Lo más impresionante de la prenda es el detalle con aplicaciones de brillos en plata combinados a contraste. Además, su abertura en la espalda lo convierte en una opción muy sexy.

Está disponible desde la talla XS hasta la XXL, y su precio es de 99,95 euros.

Vestido cuello halter de Zara. Zara

Rocío Osorno lo ha combinado con un cuerpo de pelo en color negro, que no puede irle mejor al vestido. No sólo hace el match perfecto, también sirve para resguardar la espalda, que va al aire, del frío.

Como complementos ha lucido unos zapatos de tacón de punta anudados al tobillo en color negro y un bolso a juego de mano.