Rocío Osorno se prepara para el invierno con la mini falda que llevarás con medias hasta la primavera

Rocío Osorno (37 años) lo ha conseguido de nuevo. La influencer sevillana se ha posicionado como una de las mujeres más elegantes de los últimos días, gracias a su último estilismo que ha enamorado a miles de seguidores. El protagonista de su outfit ha sido una falda que se ha convertido en un auténtico objeto de deseo para las amantes de la moda.

Durante el verano, Rocío ha disfrutado de numerosos planes con sus hijos: días de playa, momentos en la piscina e incluso tiempo en cada rincón de su nueva vivienda. Pero lo que nadie esperaba es que después de estar en la Semana de la Moda de París volviera a aparecer con un look tan atrevido como sofisticado.

En esta ocasión, un look donde el negro es el protagonista ha llamado la atención de sus seguidores. Dentro de este outfit hay una pieza clave: una falda mini combinada con encaje de Zara.

La influencer vuelve a convertirse en protagonista gracias a su último estilismo. En esta ocasión, el centro de todas las miradas ha sido una falda de tiro medio, confeccionada en tejido satinado y con un delicado lazo como detalle. La prenda cuenta además con un bajo rematado en encaje del mismo tono y un forro interior que le aporta mayor estructura y forma, realzando la silueta de manera natural.

La falda incorpora una cremallera lateral oculta en la costura, que asegura un ajuste perfecto al cuerpo. Una amplia lazada de satén se ciñe a la cadera, convirtiendo la pieza en uno de los grandes objetos de deseo entre las mujeres más sofisticadas y amantes de la moda.

Falda mini combinada encaje lazo. Zara

El precio de la prenda es de 35,95 euros y forma parte de la nueva colección de la firma de Inditex. Pero este look no se limita a la falda: Rocío lo combina con un body negro, también de Zara, y medias semitransparentes en negro, un aliado ideal para los meses de invierno que permite lucir la falda hasta la primavera sin perder ni un ápice de elegancia.

Una vez más, Rocío Osorno demuestra ser previsora y elegante, apostando por un look perfecto para la temporada. Las fiestas de invierno están destinadas a brillar con este conjunto, que combina sofisticación y versatilidad, y que cualquier mujer puede incorporar a su armario más chic esta temporada.